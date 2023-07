Regressa de uma pausa na carreira? Como explicar o motivo numa entrevista de emprego

Cuidar dos filhos, tirar tempo para viajar, estudar, cuidar de um familiar ou a procura pelo emprego certo são alguns dos motivos que levam a uma pausa na carreira. Há razões que explicam certos hiatos no currículo de um profissional e formas de o explicar no momento de uma entrevista.

A recrutadora Hays elencou os seis motivos mais comuns para uma pausa na vida profissional e dá algumas recomendações sobre como explicar a sua decisão.

“É essencial que o profissional não tenha vergonha nem oculte nenhuma suspensão que tenha feito na carreira. Por isso, quando um consultor de recrutamento lhe questionar sobre eventuais interrupções responda com honestidade e confiança, oferecendo alguns exemplos de como usufruiu desse tempo e como está entusiasmado por começar um novo desafio”, recomenda a recrutadora.

Motivo de doença

Possivelmente, um dos motivos mais comuns para fazer uma pausa, mas aquele em que o colaborador poderá ter maior pudor em justificar no momento em que procura um emprego. “Não há necessidade de fornecer detalhes específicos sobre a doença. Explique que utilizou este tempo para melhorar e para fazer uma pausa e agora está mais pronto do que nunca para voltar a trabalhar, enfatizando porque é que acha que aquela oportunidade é a ideal para si”, aponta a recrutadora.

Caso seja questionado sobre o tema, a Hays sugere uma possível resposta: “Senti-me incapaz de continuar na minha posição anterior devido à minha condição médica. No entanto, agora sinto-me bem e pronto para assumir esta nova oportunidade. É uma posição que se baseia nas minhas aptidões, que vai ao encontro dos meus valores e que me dá a oportunidade de agregar valor real todos os dias”.

Cuidar de um parente

Não tem de detalhar as suas responsabilidades no cuidado com o seu familiar, mas deixe claro porque neste momento está pronto para aceitar um novo desafio. “Tive que deixar o meu emprego para cuidar de um familiar, no ano passado. Desde então, conseguimos contratar um prestador de cuidados médicos a tempo inteiro, por isso, voltei a procurar emprego. Estou à procura de uma empresa inovadora e que permita desenvolver as minhas aptidões e achei que era uma ótima combinação”, sugere a Hays como eventual resposta ao potencial empregador.

Viajar

Foque-se nos motivos que levou a essa decisão, realçando o que retirou de mais-valias para a sua vida pessoal e profissional com esta experiência. “Fiz uma viagem de seis meses para me expor a diferentes culturas e obter novas perspetivas. Aprendi várias lições de vida durante a viagem. Agora estou pronto para me concentrar na minha carreira. Estou impressionado com o compromisso desta empresa com o desenvolvimento pessoal e profissional e com o equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal”, indica a recrutadora como possível justificação.

Cuidar dos filhos

Explique porque optou por priorizar a família em determinada fase e porque está pronto para voltar ao mundo do trabalho. Se questionado sobre o tema, a Hays sugere esta resposta. “Fui pai recentemente e precisava de dar prioridade à minha família e de criar o meu filho. Agora estou pronto para entrar novamente no mercado de trabalho e enfrentar um novo desafio profissional, aproveitando ao máximo o meu crescimento pessoal e profissional.”

Novo desafio

Caso esteja entre empregos, reforce a ideia que usou esse tempo para pensar na sua carreira no próximo desafio profissional que quer abraçar e nos seus desejos em termos de evolução de carreira. “Mostre como aproveitou esse tempo para aperfeiçoar e manter-se atualizado sobre as tendências do setor onde está inserido. Descreva porque é que acha que a posição é a indicada, pois está à procura do desafio certo”, aponta a mesma fonte.

“Assim que a minha função anterior terminou comecei imediatamente a procurar um novo emprego e estou à procura de um desafio que me faça progredir na carreira, ao desenvolver as minhas aptidões e a fazer a diferença. Embora tenha tido várias entrevistas ainda não encontrei a oportunidade certa. Estou particularmente interessado nas oportunidades que esta função me iria proporcionar, tais como,…”, sugere a Hays.

Estudar

Destaque as competências que quis adquirir e desenvolver com esta decisão e como estas novas aptidões serão úteis para esta oportunidade de emprego. “Apercebi-me que precisava de adquirir mais conhecimento e por isso tomei a decisão de voltar a estudar, numa tentativa de tornar a minha carreira num futuro melhor. Agora que já terminei o curso pretendo uma nova oportunidade onde possa utilizar essas mesmas aptidões”, indica a consultora.