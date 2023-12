Empresa saudita está a estudar a compra da Altice Portugal

A Saudi Telecom está na lista de potenciais compradores dos negócios da Altice Portugal, num momento em que procura expandir o negócio na Europa, segundo avança a agência Bloomberg. Ainda segundo a mesma notícia, há outras operadoras de telecomunicações na corrida à compra das operações da Altice em Portugal.

A empresa saudita tem estado a reforçar a aposta no setor das telecomunicações na Europa. Em setembro, comprou 9,9% do capital da Telefónica, tornando-se o maior acionista, depois de já ter adquirido um portefólio de torres à United Group por 1,3 mil milhões de dólares, em abril.

A companhia junta-se assim a uma lista de outras operadoras e fundos que estão a avaliar o negócio da Altice em Portugal e poderão apresentar as suas propostas de compra iniciais ainda antes do Natal, segundo fontes citadas pela Bloomberg. As potenciais ofertas poderão avaliar a dona da Meo entre 7 e 9,5 mil milhões de euros, segundo as fontes próximas do processo.

Patrick Drahi, fundador e acionista maioritário da Altice, está a vender ativos do seu império, confrontado com a montanha de dívida do grupo, que ronda os 60 mil milhões de dólares.

Questionada pela Bloomberg, a Altice recusou-se a comentar o interesse da empresa saudita, enquanto a Saudi Telecom não respondeu atempadamente às questões da agência de notícias.

Drahi recorreu a financiamento bancário para pagar um intenso programa de aquisições que fez ao longo de anos, aproveitando o ambiente de baixas taxas de juro. Com o início da normalização de juros, a empresa está a ter dificuldades em fazer face ao aumento dos custos da dívida, sendo forçada a recorrer à venda de ativos.

Além das dificuldades financeiras, a empresa lida em Portugal com o caso de suspeitas de corrupção que envolver o empresário Armando Pereira, antigo sócio de Dragi na Altice, e outros altos cargos da Altice.