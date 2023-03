Se os salários perderam muito poder de compra devido à inflação, o mesmo não aconteceu com os lucros das empresas. É por isso que a Comissão Europeia garante que as empresas têm margem para subir salários.

"A evolução dos lucros empresariais sugere que as empresas têm algum espaço para assumir aumentos salariais", lê-se num documento do executivo comunitário enviado aos ministros das Finanças, ao qual o El País teve acesso. De acordo com o jornal espanhol, os ministros analisaram estas conclusões e vão discuti-las na reunião desta segunda-feira.

O mesmo documento explica que quando a inflação dispara, os lucros corporativos muitas vezes desempenham um papel amortecedor contra a inflação. Em contrapartida, durante a pandemia de covid-19, os "lucros não amorteceram o aumento dos custos para os trabalhadores". Mas isso deveu-se às ajudas públicas excecionais que foram implementadas durante esse período.

Nessa altura, houve "uma mudança de padrão" nos consumidores que "pode ter favorecido o aumento das margens de lucro de alguns setores", revela o documento elaborado pelo departamento de Economia e Finanças da Comissão Europeia.

A poupança acumulada pelas famílias durante os meses de quarentena e todas as restrições à atividade travaram o consumo e, consequentemente, os gastos, e permitiram o aumento dos preços daqueles produtos com procura rígida. A tudo isto, soma-se a falta de concorrência que permite que o aumento dos custos (energia, transportes ou produtos químicos como fertilizantes) passe diretamente para os preços finais sem reduzir as margens.

A conclusão de Bruxelas é muito idêntica à do Banco Central Europeu (BCE): as empresas estão a lucrar com a inflação, enquanto os trabalhadores e os consumidores pagam a fatura.

"De um modo geral, isto sugere que as empresas têm alguma margem de manobra para aumentar salários. Olhando para o futuro, a desaceleração da atividade e o esgotamento progressivo do excesso de poupança privada acumulada durante a pandemia podem fazer com que se regresse aos padrões observados no passado, ou seja, que os lucros desempenham um papel amortecedor", explica a Comissão Europeia, que vê isto como "uma salvaguarda contra o potencial início de uma espiral de preços e salários".