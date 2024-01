Um morto e três feridos em colisão de duas viaturas em Portimão

Uma pessoa morreu este sábado e três ficaram feridas, duas com gravidade, num acidente que envolveu dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 125, Portimão, e que cortou o trânsito na zona, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional da Região do Algarve da Proteção Civil, o acidente ocorreu um pouco antes das 07:00, na zona da Companheira, no concelho de Portimão, no distrito de Faro, resultando na morte de um homem, com 53 anos, e dois feridos graves, duas mulheres, com 21 e 23 anos, e ferimentos ligeiros num homem de 39 anos.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 06:54.

Segundo a fonte, o trânsito automóvel esteve cortado, cerca de duas horas, nos dois sentidos, para as operações de assistência às vítimas.

Nas operações de assistência estiveram envolvidos um total de 47 operacionais dos bombeiros de Portimão e Lagoa, Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil e Rotas do ALgarve, apoiados por 20 viaturas.

De acordo com os dados disponíveis no portal da Proteção Civil, pelas 09:15 estavam ainda no local 40 elementos, apoiados por 15 viaturas.