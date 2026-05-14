A China admite entrar em conflito "perigoso" contra os EUA. Questionado sobre isso, Trump respondeu assim: " "

A China acaba de fazer um aviso sério aos EUA que mais parece mais uma ameaça, a China acaba de fazer mais do que isso: admite entrar em conflito com os EUA, conflito é um termo que mais parece um eufemismo para guerra.

Xi Jinping e Donald Trump encontraram-se na China, a Reuters escreve que Xi pediu “máxima cautela” aos Estados Unidos no tratamento do assunto Taiwan, ilha sob democracia que é reivindicada pela China e armada pelos EUA e que é também uma ilha que não aceita ser reivindicada por ninguém - e que vai para a luta se tiver de ser, com o histórico recente a pressupor que é uma luta de Taiwan com apoio bélico dos EUA e consequentemente uma maneira de a China estar confronto militar indireto - ou porventura mesmo direto - com os EUA.

“Se [a questão Taiwan] for mal tratada, os dois países podem colidir ou até entrar em conflito, empurrando toda a relação China-EUA para uma situação extremamente perigosa”, disse Xi Jinping citado pela Reuters a propósito do balanço da reunião com Trump, num encontro que demorou cerca de duas horas.

Trump foi questionado sobre Taiwan, um jornalista gritou-lhe mesmo uma pergunta sobre isso, sobre se Trump e Xi tinham discutido Taiwan, Trump ouviu a pergunta enquanto posava com Xi para fotografias junto ao Templo do Céu, o Templo do Céu é Património Mundial da UNESCO e local onde os imperadores rezavam outrora por boas colheitas, Trump ouviu a pergunta e não respondeu, " ", aspas sem nada dentro, silêncio.

Trump não respondeu mesmo depois de Xi lhe ter dito que Taiwan era a questão mais importante nas relações EUA-China, tão importante que se fosse mal gerida podia - pode - conduzir ao supracitado conflito que pode acabar numa suprapaz transformada em belicismo, a Reuters escreve que o relato chinês das conversações entre Xi e Trump focam isso mesmo, que Taiwan pode desencadear uma "situação extremamente perigosa", palavras da Reuters a citar o relato chinês.

Nas breves declarações que a comunicação social pôde acompanhar no início da cimeira, Xi iniciou o diálogo com Trump a sublinhar que relações estáveis entre estas que são as duas maiores economias do mundo beneficiam todo o planeta, "quando cooperamos ambos os lados beneficiam, quando nos confrontamos ambos os lados sofrem”. Trump respondeu com elogios à personalidade política do homólogo, Xi “é um grande líder, por vezes as pessoas não gostam que eu o diga mas digo-o na mesma”, depois Trump fez grandes elogios ao tamanho político da cimeira, “há quem diga que esta pode ser a maior cimeira de sempre”.

Trump voou para a cimeira acompanhado de milionários, nomeadamente vários CEO que procuram resolver questões com a China - Elon Musk está na cimeira, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, também, Trump anunciou que o seu primeiro pedido a Xi seria para "abrir" a China à indústria dos EUA, depois Trump apresentou os CEO a Xi durante as conversações, conversações essas que foram sobre negócios mas também sobre o Médio Oriente, a Ucrânia e a Península Coreana, são informações da televisão estatal chinesa CCTV.

Por outro lado: Trump quer vender aviões Boeing, bens agrícolas e energia à China, que por sua vez quer que os EUA aliviem as restrições às exportações de equipamento para fabrico de chips e semicondutores avançados, são informações dadas à Reuters por fontes envolvidas no planeamento da cimeira, a inteligência artificial será tema também, tal como: espera-se que Trump incentive a China a convencer o Irão para acabar com a guerra, sobre isso a Reuters escreve que "analistas duvidam de que Xi esteja disposto a pressionar Teerão com força, dado o valor do Irão para Pequim como contrapeso estratégico aos EUA".

A cerimónia de abertura teve uma guarda de honra e uma multidão de crianças a acenar com flores e bandeiras, os EUA vão ter brevemente oportunidade de preparar uma cerimónia de abertura à sua maneira porque está previsto que Xi vá aos EUA entretanto, está a ser preparado.