Endividamento da economia bate novo recorde acima dos 800 mil milhões

O endividamento da economia voltou a aumentar em abril, pelo quarto mês seguido, atingindo um novo recorde acima dos 800 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

A dívida do setor não financeiro — que compreende famílias, empresas privadas e setor público não financeiro — subiu quase dois mil milhões de euros, fixando-se nos 804 mil milhões no final do quarto mês do ano.

A leitura destes números requer algum cuidado. Isto porque o grande responsável por este aumento foi o setor público, onde o endividamento aumentou 1,8 mil milhões de euros. O acréscimo deveu-se principalmente ao financiamento obtido junto dos particulares (1,3 mil milhões) através dos Certificados de Aforro, explica a instituição liderada por Mário Centeno. O que acontece é que as famílias tiraram os depósitos dos bancos (que não constam destas estatísticas) para aplicar nos certificados.

O endividamento do setor público também aumentou junto das administrações públicas (mil milhões) e do setor financeiro (500 milhões). Em contrapartida, o diminuiu junto do exterior em 1,1 mil milhões.

O endividamento do setor público atingiu os 362,8 mil milhões de euros em abril, correspondendo a 45% do total do endividamento da economia, mostram os dados.

Em relação ao setor privado, englobando empresas privadas e famílias, o endividamento ascendia a 441,2 mil milhões, aumentando 100 milhões de euros. Há comportamentos diferentes em relação ao endividamento das empresas e particulares: aumentou 200 milhões no primeiro caso e caiu 100 milhões no segundo.