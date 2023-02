A equipa de enfermagem do Serviço de Urgência Geral do Hospital Amadora-Sintra pediu escusa de responsabilidade, por considerar que faltam as condições se segurança necessárias para a prestação de cuidados, revelou esta sexta-feira a Ordem dos Enfermeiros.

“Em causa está a falta de condições mínimas para assegurar os cuidados adequados e as condições de segurança necessárias aos doentes” que recorrem a este serviço no Hospital Fernando Fonseca (HFF), que serve os concelhos de Amadora e Sintra, adianta a Ordem dos Enfermeiros (OE) em comunicado.

Segundo a OE, o Serviço de Observação tem capacidade para 29 doentes internados em cama e 11 doentes internados em maca, sendo que nesta altura, o serviço atingiu o limite de internados em cama e está com 75 doentes internados em maca.

Em janeiro, registou-se uma média de 104 doentes internados e cerca de 200 doentes em circulação em área ambulatória.

A Ordem dos Enfermeiros alerta para “a falta de meios físicos e humanos, que tem consequências diretas no tempo de espera dos utentes muito urgentes e urgentes, e para a falta de vigilância a que ficam sujeitos”.

Sublinha ainda ser “igualmente preocupante” o atraso na realização de meios complementares de diagnóstico decorrente desta situação.

“A equipa de enfermeiros do Serviço de Urgência Geral já esgotou toda a capacidade para colmatar os problemas existentes, inclusive com a oferta de turnos extra-horário laboral contratados”, sublinha.

A Ordem refere que os profissionais reconhecem o esforço do Diretor de Enfermagem, mas consideram que “os problemas já tomaram tamanha proporção que só poderão ser resolvidos a nível superior”.

Em janeiro de 2022, esta mesma equipa formalizou o primeiro pedido de escusa de responsabilidade. Nessa altura, a Ordem dos Enfermeiros visitou o Serviço e denunciou graves falhas nas condições do exercício profissional.

Dados da OE indicam que, até final de dezembro de 2022, a Ordem recebeu no total 7.656 pedidos de escusa de responsabilidade.