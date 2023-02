O Governo vai antecipar este ano o calendário de apresentação de candidaturas e divulgação de resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior público, em todas as fases.

A antecipação do calendário consta na nota "Alterações à conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior", divulgada pelos ministérios da Educação e Ensino Superior.

Todo o processo, entre a apresentação de candidaturas e a colocação de candidatos nas primeira, segunda e terceiras fases, inicia-se este ano em 24 de julho e termina em 30 de setembro.

No concurso nacional de acesso de 2022, o mesmo processo começou em 25 de agosto e terminou em 16 de outubro.

O secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira, já havia anunciado, em declarações em janeiro à Lusa, a antecipação, com entrada em vigor em 2023, da colocação de todos os candidatos ao ensino superior público.

De acordo com o documento hoje divulgado, a primeira fase de candidaturas do concurso de 2023 decorre entre 24 de julho e 7 de agosto, com os resultados a serem publicados em 27 de agosto.

A segunda fase de candidaturas sucede entre 28 de agosto e 5 de setembro, com os resultados a serem divulgados em 17 de setembro.

A terceira e última fase de candidaturas acontece de 22 a 25 de setembro, sendo que os resultados serão publicados em 30 de setembro.

A tutela justifica, na nota, a antecipação das candidaturas e colocações com a "melhor integração e o sucesso académico dos novos estudantes".

O documento estabelece que as alterações às provas de ingresso e à fórmula de cálculo abrangem os estudantes atualmente inscritos no 10.º ano de escolaridade, pelo que a exigência de entre duas a três provas de ingresso, a definir pelas instituições de ensino superior a que os alunos se candidatam é aplicável a 2025/2026, cujo concurso nacional decorrerá em julho/agosto. A estes exames acresce o exame nacional de português que se mantém obrigatório.