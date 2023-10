Mais de 1.600 estudantes colocados na 3.ª fase de acesso ao Ensino Superior

Mais 1.600 estudantes foram colocados na terceira fase de acesso ao Ensino Superior, de acordo com o balanço divulgado este sábado pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES). No total, 49.996 estudantes entraram este ano no ensino superior público através do concurso nacional de acesso, que se encontra agora concluído.

Para esta terceira fase, apresentaram-se a concurso 4.757 candidatos. Destes, 196 não tinham concorrido numa fase anterior, 2.025 concorreram numa fase anterior mas não ficaram colocados, 640 foram colocados numa fase anterior mas não se matricularam e 1.892 estavam matriculados nas colocações de fases anteriores.

Estavam disponíveis nesta segunda fase do concurso 2.866 vagas, a que acresceram 652 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados numa das fases anteriores e que foram agora colocados nesta fase e 11 vagas adicionais - uma criada por desempates e outras dez criadas para candidatos sem classificação final.

No total, foram colocados nesta terceira fase de concurso de acesso ao ensino superior 1.654 estudantes, 998 dos quais não estavam matriculados noutra instituição. Sobraram, por isso, 1.875 vagas, que as instituições de ensino superior podem utilizar para reforçar as vagas já fixadas no concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior.

Colocações na 3.ª fase de acesso ao Ensino Superior

Os resultados da terceira fase do concurso foram divulgados este sábado e estão disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição são realizadas entre 30 de setembro a 2 de outubro junto da respetiva instituição de ensino superior.