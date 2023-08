Ensino Superior: os 10 cursos com a média mais alta e os 10 com a mais baixa

Não é a primeira vez que o curso de Engenharia Aeroespacial destrona Medicina no topo da tabela dos cursos com média de entrada mais alta. Mas é a primeira vez que Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho encabeça o top 10 dos cursos com média mais elevada (o último aluno dos 31 colocados neste curso tem uma média de 18,8). Em segundo lugar, ficou o curso de Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, com 18,6 (que em 2022 tinha sido o curso com média mais elevada. tem a média mais alta de todos no concurso de acesso ao Ensino Superior.

Não há qualquer vaga sobrante para a segunda fase de candidaturas em nenhum dos 10 cursos com as médias de entrada mais elevadas. Para que alguém possa ingressar nestas licenciaturas na segunda fase de candidaturas, terá de haver desistências por parte daqueles que foram agora aqui colocados.

Na lista dos cursos com maiores médias estão também Engenharia Aeroespacial, mas do Instituto Superior Técnico, em Lisboa (18,6), e o mesmo curso da Universidade de Aveiro (18,5).

Há ainda uma Engenharia e Gestão Industrial, mais dois cursos de Medicina e uma Bioengenharia.

A novidade é que há um curso de letras no top 10: Línguas e Relações Internacionais, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

A Universidade do Porto tem, aliás, seis cursos nos 10 com média mais alta. Dois na Faculdade de Engenharia, um na Faculdade de Arquitetura, outro na Faculdade de Medicina, outro ainda na de Letras e o do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.

Lista completa dos 10 cursos com a média mais alta:

Nome da Instituição Nome do Curso Vagas Colocados Notas do último colocado Vagas para a 2ª fase Universidade do Minho Engenharia Aeroespacial 31 31 188,6 0 Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Medicina 155 155 186,8 0 Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico Engenharia Aeroespacial 135 135 186,8 0 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia Engenharia e Gestão Industrial 111 111 185,5 0 Universidade de Aveiro Engenharia Aeroespacial 45 45 185,2 0 Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura Arquitetura 123 123 184,5 0 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia Bioengenharia 98 98 184,5 0 Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Medicina 282 282 183,5 0 Universidade do Minho Medicina 122 122 182,8 0 Universidade do Porto - Faculdade de Letras Línguas e Relações Internacionais 76 76 182,8 0

As médias mais baixas

Na lista dos 10 cursos com as médias mais baixas e todos com média negativa de 9,5, estão dois cursos do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Agronomia e Gestão (regime noturno).

Há ainda o curso de Secretariado, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, Gestão de Negócios Internacionais, no Instituto Politécnico de Bragança, e Enologia, na Universidade de Évora.

A Universidade de Évora tem ainda outro curso no fundo da tabela das médias de entrada. Trata.se de Ecologia e Ambiente, da Escola de Ciências e Tecnologia.

Bioquímica, na Madeira, e Estudos de Cultura, também na Madeira, assim como Design de Equipamento, na Guarda, e Ciências e Tecnologia do Ambiente, em Beja, completam a lista.

Lista completa dos 10 cursos com a média mais baixa:

Nome da Instituição Nome do Curso Vagas Colocados Notas do último colocado Vagas para a 2ª fase Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Gestão (regime noturno) 33 18 95,0 11 Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária Agronomia 20 7 95,0 11 Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco Secretariado 38 30 95,0 7 Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) 65 14 95,0 49 Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária Ciência e Tecnologia dos Alimentos 26 0 95,0 25 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia Enologia 21 17 95,0 1 Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Design de Equipamento 26 23 96,0 2 Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades Estudos de Cultura 34 32 96,0 0 Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia Ecologia e Ambiente 20 8 96,0 10 Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia Bioquímica 27 24 97,0 2

Cursos sem colocados

Há 38 cursos onde não entrou qualquer aluno nesta primeira fase de candidaturas. 14 apenas com um aluno colocado, outros tantos com apenas dois , 16 cursos com três colocados. A esmagadora maioria em institutos politécnicos.