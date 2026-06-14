Partidos devem mais de um milhão de euros em coimas ao Estado - TVI

Partidos devem mais de um milhão de euros em coimas ao Estado

O escrutínio está, no entanto, longe de ser feito. A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos conseguiu discriminar apenas 28 mil euros do montante total

Os partidos políticos e outras candidaturas devem atualmente mais de 1,4 milhões de euros em coimas ao Estado, mas o escrutínio sobre estes valores continua limitado e pouco claro, segundo informação avançada pelo jornal Público.

A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), organismo independente responsável pela fiscalização das contas partidárias, apenas conseguiu discriminar cerca de 28 mil euros desse total, deixando a larga maioria das coimas sem detalhe sobre infrações, datas de aplicação ou responsáveis.

Entre os casos identificados, o partido ADN deverá cerca de 6 mil euros, o CDS-PP pediu o pagamento faseado de aproximadamente 15,3 mil euros, e o PCTP-MRPP também surge na lista de entidades com valores em dívida.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a ECFP trocam responsabilidades no que é descrito como um "jogo de empurra" institucional, dificultando a clarificação do destino destas coimas e o estado dos processos.

Em causa está também uma aplicação informática criada em 2010 para gerir estes processos, que, segundo a informação disponível, não inclui várias situações relevantes, como processos ainda dentro do prazo de pagamento voluntário ou casos em que foi autorizado o pagamento em prestações. Esta limitação impede uma visão completa do universo das coimas aplicadas.

Na prática, se houver recurso, o processo segue para o Tribunal Constitucional, que pode confirmar a cobrança. Se não houver recurso nem pagamento voluntário, as certidões de dívida são remetidas ao Ministério Público para execução coerciva - embora, segundo a informação disponível, não exista detalhe adicional sobre estes casos.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Villas-Boas e o interesse em Yirenkyi: «Está referenciado desde o ano passado...»

12 jun, 21:38
1

Superbikes: Miguel Oliveira abandona a corrida em Misano

Há 44 min
2
02:48

Despiste mortal de carrinha que transportava equipa de futsal. "Estamos a falar de eventos traumáticos. O embate foi muito forte"

Ontem às 18:01
3
01:34

Jovem britânico desaparece no mar de Albufeira depois de se ter sentido mal

12 jun, 14:51
4

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07
5
01:36

Acidente com carrinha que transportava jogadores de futsal mata jovem de 17 anos em Mafra

Ontem às 20:50
6

Roubo à mão armada em Lisboa rende cerca de 100 mil euros em joias. Suspeitos fugiram num carro roubado

Hoje às 10:03
7

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

12 jun, 20:14
8

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07
9
09:20

Indústria dos suplementos para perder gordura e conseguir o "corpo de verão" atua "no âmbito do pecado da inveja"

Hoje às 09:36
10

Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados

Hoje às 09:57
11
01:30

Avançou contra agentes da PSP depois de falhar uma tentativa de carjacking. Está no hospital em risco de vida

12 jun, 20:59
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Ontem às 17:07
02:48

Despiste mortal de carrinha que transportava equipa de futsal. "Estamos a falar de eventos traumáticos. O embate foi muito forte"

Ontem às 18:01

Jovens que violaram menor em Loures e colocaram as imagens nas redes sociais condenados a prisão efetiva

12 jun, 18:00

Matou Ana Sofia, cumpriu a pena e escapou à indemnização de 230 mil euros

12 jun, 16:55

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, garante a DECO PROteste, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07
01:28

Condutor que atropelou presidente da Associação Portuguesa de Editores Livreiros acusado formalmente de homicídio por negligência grosseira

Ontem às 21:07
05:43

18 anos depois, a Fábrica do Braço de Prata comemora o primeiro aniversário dentro da legalidade

Ontem às 21:07
02:13

Trilionário nos EUA, bilionário em Portugal: Elon Musk abriu uma nova página da história

Ontem às 21:07

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

11 jun, 09:20
01:08

EUA matam líder de cartel venezuelano

Ontem às 21:07