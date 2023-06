Quase 80 raparigas envenenadas em escolas primárias do Afeganistão

"Não me deixam entrar na minha escola". Talibãs ordenam que escolas no Afeganistão continuem encerradas para meninas

Guterres "profundamente alarmado" com exclusão de mulheres da universidade no Afeganistão

Afeganistão é o país mais repressivo do mundo para as mulheres

Quase 80 raparigas foram hospitalizadas, depois de terem sido envenenadas, em ataques a duas escolas primárias, no norte do Afeganistão, revelou um representante da autoridade educacional local. Os ataques ocorreram na província de Sar-e-Pul, no sábado e domingo.



Segundo o The Guardian, o responsável avançou que os ataques tiveram motivações pessoais, mas não revelou detalhes.



O chefe do departamento de educação da província, Mohammad Rahmani, revelou que foram envenenadas 60 alunas da escola de Naswan-e-Kabod Aab e outras 17 de Naswan-e-Faizabad.

"As escolas primárias são próximas uma da outra e foram atacadas uma a seguir à outra", disse Rahmani à Associated Press, acrescentando: "Transportámos as alunas para o hospital e agora todas estão bem."



Segundo o responsável, a investigação está em andamento, mas os dados iniciais dão conta de que alguém foi contratado para realizar os ataques e que estes terão por base motivações pessoais.



Acredita-se que este tenha sido o primeiro ataque deste tipo desde que os talibãs chegaram ao poder em agosto de 2021, altura em que reprimiram os direitos e liberdades das raparigas e mulheres.



As raparigas afegãs foram proibidas de estudar, a partir do ensino secundário. O acesso à universidade foi também barrado. As mulheres são excluídas da maior parte dos trabalhos e barradas dos espaços públicos.