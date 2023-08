Mulher suspeita de matar três convidados em almoço diz que comprou os cogumelos em duas lojas

Cogumelos têm uma linguagem com 50 'palavras'. Estudo sugere que podem comunicar uns com os outros

A mulher no centro de um caso de suspeita de envenenamento por cogumelos que matou três pessoas na Austrália afirma ter comprado os ingredientes em duas lojas diferentes, de acordo com um depoimento que prestou à polícia citado pela emissora pública ABC.

Erin Patterson, de 48 anos, disse que queria "esclarecer as coisas" porque tinha ficado "extremamente stressada e sobrecarregada com a morte" dos seus entes queridos, segundo as declarações prestadas.

A anfitriã serviu uma refeição caseira aos ex-sogros Don e Gail Patterson, à irmã de Gail, Heather Wilkinson, e ao marido de Heather, Ian Wilkinson, que foram convidados para almoçar na sua casa na cidade rural de Leongatha, em 29 de julho, de acordo com a polícia de Vitória.

Três dos convidados morreram com sintomas de envenenamento por cogumelos "chapéu da morte", disse a polícia em conferência de imprensa na semana passada. Um quarto convidado permanece internado em estado crítico.

A polícia de Vitória, que está a investigar o caso, apelou às pessoas a manterem-se afastadas dos cogumelos silvestres e a comerem apenas os que estão disponíveis nos supermercados, enquanto tentam resolver o caso.

Mas Erin alega que foi precisamente isso que fez: comprou cogumelos secos numa mercearia asiática em Melbourne há meses e cogumelos paris (os mais comuns) numa cadeia de supermercados mais recentemente.

Segundo a ABC, citando a declaração de Erin, ela disse que os dois tipos de cogumelos foram utilizados numa receita de bife wellington que ela cozinhou e serviu no almoço de família.

"Espero que esta declaração possa ajudar de alguma forma. Penso que se as pessoas compreendessem melhor os antecedentes, não se apressariam tanto a julgar", declarou no relatório.

"Estou devastada por pensar que estes cogumelos podem ter contribuído para a doença dos meus entes queridos. Quero realmente repetir que não tinha absolutamente nenhuma razão para magoar estas pessoas que eu amava."

Erin não foi detida nem acusada das mortes até ao momento.

Em conversa com os meios de comunicação social locais à porta de sua casa na semana passada já tinha negado qualquer irregularidade.

Ian Wilkinson continua gravemente doente no hospital após a morte da sua mulher, Heather. Museu do Exército de Salvação da Austrália/Facebook

O depoimento completo de Erin à polícia de Vitória não foi divulgado.

As autoridades policiais recusaram-se a comentar as alegações da suspeita.

"Não há mais nenhuma atualização sobre a investigação e não vamos comentar partes específicas da mesma nesta fase", disse a polícia à CNN na terça-feira.

O bife wellington é um prato que consiste em envolver carne recheada com patê ou cogumelos em massa folhada.

No seu relato inicial, a polícia disse que os dois filhos de Erin Patterson estavam presentes no almoço de família do final de julho, mas não comeram a refeição.

No entanto, de acordo com a reportagem da ABC, a declaração da mulher diz que os filhos tinham ido ao cinema. Na noite seguinte, Erin serviu os restos da refeição, mas raspou os cogumelos porque eles não gostam.

A polícia disse que revistou a casa de Erin Patterson no sábado e apreendeu uma série de objetos para testes forenses. A investigação ainda está em curso.

*Hilary Whiteman contribuiu para este artigo