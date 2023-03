Lenin Artieda, um apresentador da televisão Ecuavisa TV, em Guayaquil, no Equador, foi a última vítima de uma série de explosivos que têm tido como alvo jornalistas do país. Os ferimentos causados foram leves.

Dispositivos com explosivos têm sido enviados em envelopes para os jornalistas. Neste caso, o explosivo vinha disfarçado de uma pen USB, que explodiu assim que foi inserida no computador.

Vários jornalistas equatorianos têm sido alvo destes ataques, de acordo com notícia avançada pelo jornal The Guardian. Outros meios de comunicação, tais como a TC Television e o canal televisivo Teleamazonas, apresentaram também queixas relativas a este mesmo tipo de dispositivos.

O gabinete do procurador-geral do país já iniciou uma investigação tendo em conta estes atos de terrorismo.

“É um explosivo do tipo militar, mas com cápsulas muito pequenas”, afirmou Xavier Chango, chefe nacional de ciência forense, descrevendo o explosivo enviado à Ecuavisa.

Guillermo Lasso, presidente do Equador, afirma que o aumento da violência poderá estar ligado com a competição entre gangues de narcotráfico por território e poder, visto que o Equador é um dos maiores países produtores de cocaína do mundo, assumindo uma posição geostratégica na rota de contrabando da droga.

Táticas de terrorismo tais como esta têm vindo a ser cada vez mais utilizadas por parte dos gangues de forma a intimidar tanto as autoridades como os civis.

Imagem de capa: Trabalhadores da construção civil trabalham com materiais de construção nos quais foi dissolvida cocaína, método utilizado pelas autoridades para eliminar o produto. Foto: Rafael Rodriguez/Anadolu Agency via Getty Images