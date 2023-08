Como a corrupção e a guerra de gangues transformaram o Equador

Os equatorianos viram-se no meio de uma sangrenta guerra territorial, com organizações criminosas rivais a fazerem demonstrações de violência brutais e muitas vezes públicas, no combate pelo controlo das rotas de tráfico de droga que atravessam a nação andina.

Relatos de desmembramentos, motins em prisões, atentados à bomba e assassinatos de jornalistas, juízes e presidentes de câmara têm dominado as manchetes dos jornais, e muitos equatorianos estão a optar por deixar o país - o registo civil do país chegou mesmo a alargar o seu horário de funcionamento este ano, uma vez que registou uma procura crescente de passaportes e bilhetes de identidade.

Em dezembro de 2022, a Alfândega e a Patrulha de Fronteiras dos EUA encontraram mais de 16 mil equatorianos na fronteira sul do país, um número 24 vezes superior ao registado no mesmo mês do ano anterior.

Mas o assassinato, na quarta-feira, do candidato presidencial Fernando Villavicencio pode ser um ponto de viragem para o país, que até agora tem lutado para controlar o derramamento de sangue.

A morte de Villavicencio “deve ser um alerta para a democracia do Equador”, disse Juan Pappier, vice-diretor interino da Human Rights Watch para as Américas, à CNN.

“Durante anos, as autoridades equatorianas falharam em responder (à crise de segurança) e este deve ser o sinal de alerta para que finalmente tomem medidas para proteger a população - dado o aumento dos grupos de crime organizado que estão a aterrorizar grandes partes do Equador”, acrescentou.

Fernando Villavicencio na sua ação de campanha eleitoral, numa escola, minutos antes de ser assassinado em Quito, Equador, a 9 de agosto de 2023. O candidato presidencial equatoriano apresentara uma proposta de plataforma anti-corrupção. Foto API via AP

Violência alimentada pela droga

O Equador, onde se situam as ilhas Galápagos e uma economia de dólares favorável ao turismo, já foi conhecido como uma “ilha de paz”, aninhada entre dois dos maiores produtores de narcóticos do mundo, o Peru e a Colômbia.

Mas os portos profundos do Equador tornaram-no um ponto de trânsito fundamental para as drogas que chegam aos consumidores nos EUA e na Europa. E sua economia dolarizada também o torna um local estratégico para os traficantes que procuram lavar dinheiro.

O forte aumento da violência que transformou o Equador num dos países mais perigosos da região coincide com o boom da cocaína.

Espera-se que os níveis de produção global atinjam níveis históricos este ano, disse Laura Lizarazo, analista sénior para a região andina na consultora de risco político Control Risks. “O mercado está inundado de cocaína e as organizações criminosas estão a adaptar-se para explorar este excesso de produção”, disse ela.

Vários analistas disseram à CNN que sindicatos estrangeiros como cartéis mexicanos, gangues urbanos brasileiros e até mesmo células da máfia albanesa estão a trabalhar com grupos criminosos locais equatorianos, como os Choneros e os Lobos, alimentando o conflito em curso.

A insegurança económica contribuiu para levar alguns equatorianos ao crime e outros a fugir do país. Mais de metade da força de trabalho do Equador está na economia informal, o que significa que milhões de pessoas não têm um contrato e pacotes sociais em que possam confiar em tempos difíceis - uma situação que foi ainda mais exacerbada pela pandemia.

Autoridades em dificuldades

As forças de segurança e as forças do Estado não estão preparadas para o aumento dos grupos criminosos no país. “Algumas forças do Estado não dispõem de formação, equipamento e estratégia adequados para enfrentar eficazmente as ameaças, tendo também uma capacidade limitada para acusar e processar eficazmente as organizações criminosas”, afirmou Lizarazo.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, cada vez mais em apuros, implementou vários estados de emergência que pouco fizeram para estancar a sangria. A certa altura, ele autorizou civis a usar armas, para consternação das empresas de segurança, dizem os críticos.

O descontentamento generalizado com a subida em flecha das taxas de criminalidade fez afundar a popularidade de Lasso este ano, abrindo caminho à convocação de eleições gerais antecipadas para 20 de agosto, nas quais não é candidato.

As alegações de corrupção também têm afetado o sistema judicial e de segurança do Equador. No ano passado, os EUA retiraram os vistos a oficiais de alta patente das forças de segurança do Estado equatoriano, alegadamente ligados ao tráfico de droga, bem como a vários juízes e advogados.

Lizarazo disse que a corrupção penetrou na polícia, nas forças armadas, no judiciário e até mesmo no executivo, o que significa que a próxima administração tem desafios profundamente enraizados para enfrentar uma vez no poder.

Muitos são forçados a escolher entre um suborno ou uma bala, disse Eric Farnsworth, vice-presidente do escritório de Washington do Conselho das Américas e da Sociedade das Américas, à CNN. “Há claramente um incentivo para que os gangues se infiltrem no sistema judicial ou nas forças de segurança - pelo menos algumas pessoas são tentadas pelo (ditado) ‘podes ter prata ou podes ter chumbo’”.

Eleições iminentes

O assassinato de Villavicencio - um antigo jornalista com um longo historial de denúncias de corrupção - poderá ter impacto na votação presidencial de 20 de agosto, dizem os analistas, uma vez que muitos candidatos políticos da região procuram imitar as políticas de mão dura do líder salvadorenho Nayib Bukele.

A líder da corrida, a ex-deputada Luisa González, que é afiliada ao ex-presidente de esquerda Rafael Correa, tem sido mais comedida na sua abordagem ao crime e pediu que o poder judiciário seja reforçado para ajudar nos processos.

Outros candidatos, como o empresário e político Jan Topic, prometem repressão, uma abordagem que pode ser particularmente atrativa neste momento.

Mas todos os candidatos enfrentam um público desiludido. Os eleitores equatorianos apresentam altos níveis de apatia, insatisfação e desconfiança em relação ao sistema político, com até 60% da população desconhecendo os nomes dos candidatos, de acordo com especialistas.

“Agora que este acontecimento terrível (o assassinato) colocou a campanha presidencial” e a crise de segurança de volta ao centro das atenções, disse Lizarazo, os eleitores podem sentir-se com poder para votar na abordagem mais atraente para acabar com a violência.

Catherine Shoichet, da CNN, contribuiu para este artigo.