Grupo armado entra com "bombas" em direto na televisão nacional do Equador

Um grupo de homens armados entrou em direto no canal público de televisão do Equador enquanto a transmissão estava a decorrer.

Avança a agência AP que o grupo ameaçou todas as pessoas presentes, entrando no estúdio da TC Television com as caras cobertas.

Tudo aconteceu na cidade de Guayaquil, com o grupo a gritar que estava na posse de “bombas”. Sons semelhantes a tiros foram ouvidos na transmissão.

A polícia equatoriana publicou, entretanto, dois vídeos da operação que já foi montada à porta do canal.

ACTUALIZACIÓN

Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden. Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

Tudo isto acontece numa altura em que o Equador tem sido alvo de uma série de ataques, alguns deles com explosões e até raptos de agentes da polícia.

Em causa está o estado de emergência imposto pelo governo depois de um poderoso líder de um gangue ter escapado da prisão.

O presidente do Equador anunciou, entretanto, que assinou um decreto executivo a declarar Conflito Armado Interno contra várias organizações de crime organizado transnacional. Daniel Noboa Azin identificou nas redes sociais os respetivos grupos.