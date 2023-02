O forte sismo que abalou esta segunda-feira o sul da Turquia fez 1.014 mortos e mais de cinco mil feridos na Turquia, avança o chefe da agência de desastres turca (AFAD). No total, o balanço provisório dá conta de mais de 1.600 vítimas mortais.

Às vítimas em território turco juntam-se as vítimas na Síria. De acordo com o último balanço oficial, citado pela CNN Internacional, o abalo fez 592 mortos, a maioria (371) em zonas controladas pelo Governo (Aleppo, Hama, Latakia e Tartus), e 1.089 feridos.

No entanto, os "White Helmets" dão conta de 221 mortos e 419 feridos nas áreas controladas pelos rebeldes, dados que podem vir a somar-se aos números oficiais. Por sua vez, o porta-voz para o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação da Assistência Humanitária diz que nestas áreas o sismo fez pelo menos 255 mortos e 811 feridos, havendo ainda 170 edifícios danificados.

Death toll from #earthquake in NW #Syria now at 221+ with 419+ injured. Difficulty in rescue efforts as hundreds remain trapped under rubble & heavy equipment needed. Number expected to rise as hundreds of families still trapped. pic.twitter.com/Tt433BrzP6