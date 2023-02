Quando foi construído, na década de 60, ficava a 200 metros da praia, na costa francesa. Mas, nos últimos anos, tornou-se num exemplo das consequências da subida do nível do mar, praticamente que está em cima da água.

Localizado em Soulac-Sur-Mer, uma zona conhecida pelas praias douradas, o edifício Signal foi muito popular entre turistas e quem visitava a zona. Mas esta região é também conhecida por ter um dos ritmos de erosão mais elevados do país, com uma perda de 2,5 metros de praia a cada ano.

À medida que os anos passaram, os riscos para quem habitava o prédio aumentaram e o popular edifício acabou por ser evacuado em 2014. Seguiu-se a remoção do amianto e dos interiores até ao seu desaparecimento previsto para 2023.

E assim foi feito. No passado dia 3 de fevereiro, as autoridades locais iniciaram o processo de demolição do prédio, que se vai desenrolar ao longo deste mês, até à demolição total.

Adrien Privat, da agência de proteção costeira francesa, Conservatoire du Littoral, alertou para as consequências do aquecimento global.

“Este é o símbolo do que pode acontecer se não estivermos preparados e do que pode acontecer noutros lugares. Sobretudo, deve ser uma lição para sabermos lidar com outros casos e termos um plano de preparação e adaptação para os efeitos das mudanças climáticas ligadas à erosão ou inundações”, defendeu.