Morreu Bryan Randall

Bryan Randall, namorado de longa data de Sandra Bullock, morreu no sábado, aos 57 anos, depois de lutar três anos contra a esclerose lateral amiotrófica, avança a revista People que cita um comunicado da família.

"É com grande tristeza que partilhamos que no dia 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente depois de uma luta de três anos contra a esclerose lateral amiotrófica. Bryan escolheu desde cedo manter a sua jornada com a ELA privada e aqueles que cuidaram dele fizeram o melhor para honrar o seu pedido. Estamos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram connosco na natureza desta doença e às espantosas enfermeiras que se tornaram nossas companheiras de quarto, sacrificando muitas vezes as suas próprias famílias para estarem com a nossa", lê-se na nota.

Sandra Bullock, de 59 anos, conheceu Randall quando este fotografou o aniversário do filho Louis em janeiro de 2015. A relação amorosa foi tornada pública no mesmo ano, quando o casal apareceu junto no casamento de Jennifer Aniston e Justin Theroux.

Em entrevista à Red Table Talk, em dezembro de 2021, a atriz falou sobre o relacionamento com Randall e de como o namorado era um grande "exemplo" para os filhos.

"Encontrei o amor da minha vida. Partilhamos dois filhos lindos - três filhos, a filha mais velha [do Randall]. É a melhor coisa de sempre. Não quero dizer para o fazerem como eu faço, mas não preciso de um papel para ser uma companheira e uma mãe dedicada. Não preciso que me digam para estar sempre presente nos momentos mais difíceis. Não preciso que me digam para enfrentar uma tempestade com um bom homem. (...) Ele é o exemplo que eu quero que as minhas crianças tenham", afirmou Bullock, que é mãe de Louis, de 13 anos, e Laila, de dez.