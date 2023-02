Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, vai demitir-se, avança a BBC. A líder do Partido Nacional Escocês deverá anunciar a decisão de abandonar o cargo numa conferência de imprensa em Edimburgo convocada para o final da manhã desta quarta-feira.

A BBC assinala que ainda não é claro quando Sturgeon vai deixar o cargo. Fontes próximas da governante, citadas pela estação britânica, dizem apenas que Sturgeon chegou ao seu limite e decidiu resignar.

Sturgeon é primeira-ministra da Escócia desde 2014, tendo assumido a liderança do governo após Alex Salmond e depois do referendo à independência da Escócia, que o "não" venceu com 55% dos votos. Tornou-se, desde então, a governante que mais tempo esteve no cargo.

Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu que a Escócia não podia convocar unilateralmente um novo referendo à independência. Na altura, Sturgeon disse que as próximas eleições gerais serviriam de referendo: caso os partidos independentistas escoceses tivessem mais de 50% dos votos, teriam de ser ouvidos.

Uma sondagem citada pelo The Spectator já esta quarta-feira refere que 42% dos escoceses concordavam que a primeira-ministra deveria demitir-se "imediatamente". Nos últimos meses, Sturgeon acabou envolvida em polémica também devido ao caso de Isla Bryson, uma mulher escocesa transgénero que foi condenada por dois crimes de violação, ainda antes de mudar de sexo, e que esteve 48 horas numa prisão feminina antes de ser transferida para uma cadeia exclusivamente de homens.

No final do ano passado, os deputados escoceses aprovaram legislação no sentido de facilitar a mudança legal de sexo, que acabou por ser bloqueada pelo governo britânico, alegando que mexia em questões nas quais Londres deverá ter a palavra final.