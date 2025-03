Criança de dez anos atira cadeira à cabeça de professora em escola na Moita

Uma criança de dez anos atirou uma cadeira contra a cabeça da professora, em plena sala de aula, na escola Fragata do Tejo, na Moita.

A professora, de 60 anos, teve de ser hospitalizada, queixando-se de dores fortes na cabeça.

Ainda não se sabe o motivo que levou à agressão. Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, a professora não terá tolerado as ações violentas do aluno e acabou por ser agredida com uma cadeira.

O aluno já estava sinalizado como problemático, tendo sido transferido de outra escola por causa do mau comportamento.

A GNR foi imediatamente chamada ao estabelecimento de ensino e acionou os meios de emergência para o local. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.

A TVI tentou contactar a direção da escola Fragata do Tejo, mas sem sucesso.