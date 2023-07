Escolas vão encerrar entre 14 e 18 de agosto

As escolas públicas vão encerrar durante a semana de 14 a 18 de agosto. Ao ECO, o presidente da Direção da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP) aplaude a decisão, lembrando que “é um pedido que os diretores já fizeram aos sucessivos governos” e que “é novidade no sistema educativo português”.

“Foi anunciado hoje e é novidade no sistema educativo português que já este ano as escolas estarão encerradas na semana de 14 a 18 de agosto”, afirmou o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, em declarações ao ECO, após a reunião que decorreu esta quarta-feira em Coimbra entre o Ministro da Educação e os diretores de escolas e agrupamentos de escolas de norte e centro do país.

À entrada da reunião, o ministro da Educação tinha sinalizado que não há atrasos na preparação do próximo ano letivo, o que iria permitir que os estabelecimentos de ensino possam encerrar “durante uma semana do mês de agosto”. “É a primeira vez que as escolas vão poder encerrar durante o mês de Agosto, exatamente porque antecipámos todas as tarefas de preparação típicas”, sustentou João Costa em declarações à Lusa.

Em declarações ao ECO, o presidente da ANDAEP aplaudiu a decisão, realçando que é uma medida “positiva” e “mereceu o aplauso dos presentes. “É um pedido que os diretores já fizeram aos sucessivos governos, ainda do tempo do Dr. Nuno Crato, mas que nunca tinha sido concretizado”.

Para já, a medida vigorará este ano, mas, Filinto Lima, adianta que o ministro da Educação mostrou-se aberto para que possa vigorar para o próximo ano letivo. “A ideia do ministro é no próximo ano seja mais tempo. Vamos ver como é que as coisas se vão desenrolar este ano letivo”, afirmou.

A Fenprof tem vindo a demonstrar preocupação com os preparativos do próximo ano letivo. Ao ECO, o secretário-geral adjunto da Fenprof referiu que há um atraso na divulgação das colocações relativas aos concursos e ao regime de mobilidade por doença. “Levamos cerca de semana e meia de atraso relativamente ao que é habitual nesta altura”, afirmou Francisco Gonçalves, sublinhando que este atraso poderá ter consequências na preparação do próximo ano letivo e que vai obrigar professores e diretores ” a passar por certo o próximo mês de agosto sobre pressão”.

Opinião diferente tem o presidente da ANDAEP que não crê que haja algum atraso, dado que há vários anos atrás estas colocações só eram divulgadas setembro. “Há uns anos para cá” o habitual é que sejam conhecidas até “à primeira quinzena de agosto”, diz Filinto Lima, que assegura que “não está de modo nenhum comprometido o arranque normal do próximo ano letivo”.