O Governo vai dotar os municípios de mais 150 milhões de euros para reabilitar 451 escolas públicas em 2024. Uma medida prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) entregue esta terça-feira no Parlamento. Da verba prevista, 55 correspondem a investimento nacional e 95 a verbas provenientes de fundos europeus.

“No âmbito do processo de descentralização de competências na área da Educação, a maioria das escolas do 2º e 3º ciclos e do ensino secundário passou, a partir de abril de 2022, para a competência dos municípios. Com o Programa de Recuperação/Reabilitação de Escolas, o Governo assegura a 100% o financiamento da construção de novas infraestruturas escolares e da recuperação ou reabilitação de um conjunto de escolas cuja intervenção foi considerada prioritária, sem encargos para as autarquias”, escreve o Ministério das Finanças no OE2024.