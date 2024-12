Homem de 29 anos em estado crítico após esfaqueamento na Cova da Moura

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deslocou-se à Cova da Moura, na madrugada de domingo, por ter a informação de que um indivíduo teria sido esfaqueado. À chegada ao local, as autoridades encontraram um homem de 29 anos com golpes no corpo.

Inicialmente, a vítima, que sofreu três golpes de faca no tórax e num dos braços, foi transportada para o Hospital da Luz. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital de Santa Maria.



De acordo com as informações recolhidas, o estado de saúde do homem era considerado crítico.

A Polícia Judiciária (PJ) foi notificada