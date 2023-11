Homem tenta socorrer mulher que estava a ser agredida e acaba esfaqueado na estação de Metro de Sete Rios

Juiz manda libertar todos os detidos e deixa cair crime de corrupção no caso que levou à queda do Governo

Um homem de 40 anos foi esfaqueado esta terça-feira à tarde na estação de Metro de Sete Rios, em Lisboa.

A vítima tentou socorrer uma mulher que estava a ser agredida por outras duas mulheres que estavam com o suspeito do esfaqueamento.

À chegada das autoridades, uma das mulheres agrediu um dos agentes com um pontapé. Os três suspeitos acabaram por ser detidos pelas autoridades.

Ambas as vítimas ficaram feridas. O homem que foi esfaqueado ficou com ferimentos na zona do fémur e a mulher com um traumatismo craniano.