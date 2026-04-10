Almada: homem esfaqueado em restaurante está em estado crítico - TVI

Almada: homem esfaqueado em restaurante está em estado crítico

Polícia e INEM

Suspeito, de 75 anos, foi detido no local

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Um homem de 41 anos ficou em estado grave após ter sido vítima de uma agressão com arma branca, ocorrida na noite desta quinta-feira num restaurante no Feijó, concelho de Almada.

A TVI e a CNN Portugal apuraram que a vítima se encontrava no interior do estabelecimento quando foi atacada por um homem de 75 anos. O agressor terá utilizado uma arma branca, provocando um ferimento profundo na região abdominal, com lesões de elevada gravidade.

Os meios de emergência médica foram rapidamente acionados e prestaram assistência no local, procedendo à estabilização da vítima. O homem foi posteriormente transportado em estado crítico para o Hospital Garcia de Orta, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica urgente. O prognóstico é reservado.

O alegado agressor foi detido no local pelas autoridades e deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

As circunstâncias que estiveram na origem da agressão estão a ser investigadas.

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