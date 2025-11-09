Esfaqueou o ex-namorado depois de uma discussão: mulher detida em Odivelas

Roubo, sequestro e droga: mulher detida na Mealhada pela PJ de Aveiro

Um homem de 24 anos foi esfaqueado no abdómen na madrugada deste domingo, na Ramada, em Odivelas. A vítima foi levada para o Hospital Beatriz Ângelo com ferimentos graves.

A TVI e CNN Portugal sabem que o ataque foi cometido pela ex-namorada, uma mulher de 22 anos, que o esfaqueou depois de uma discussão. A suspeita fugiu do local, mas foi localizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) pouco tempo depois do crime.

A mulher, já detida, foi encontrada ainda na posse da faca, que foi apreendida.

As autoridades estão a investigar o caso.