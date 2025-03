Homem invade casa em Óbidos e mata idoso à facada - duas pessoas feridas com gravidade

Agressão brutal no Barreiro: homem ataca vizinho com machado e acaba internado compulsivamente

Um homem matou outro com recurso a uma arma branca na madrugada de hoje numa habitação em Óbidos, no distrito de Leiria, e feriu com gravidade outras duas pessoas, disse fonte da GNR.

Fonte desta força de segurança disse à agência Lusa que o homem, de nacionalidade estrangeira, de 32 anos, entrou cerca das 03:00 na residência da família das vítimas, na localidade da Amoreira, onde se encontravam cinco pessoas, uma delas uma criança.

O suspeito esfaqueou até à morte um homem, de 72 anos, e feriu com gravidade a mulher deste, de 69 anos, e o filho, de 30 anos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso, adiantou que “as vítimas eram conhecidas do agressor, uma vez que trabalhavam juntos há cerca de quatro anos em trabalhos agrícolas na zona de Óbidos, motivo pelo qual terão surgido desentendimentos”.

A vítima mais velha acabou por morrer no local, enquanto as outras duas foram transportadas para a urgência de Caldas da Rainha em estado grave.

O alerta dos crimes foi dado por uma mulher, de 30 anos, que também morava na habitação e que não sofreu quaisquer ferimentos.

A GNR deslocou-se ao local, deteve o suspeito, sem que este oferecesse resistência, e apreendeu a arma branca utilizada.

Segundo a PJ, o suspeito, que vai ser presente a tribunal para lhe serem aplicadas medidas de coação, está indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado, dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida.

No local, estiveram 12 operacionais e seis viaturas, meios dos bombeiros de Óbidos, da GNR, da PJ e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha.