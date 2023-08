Von der Leyen viaja para Eslovénia para ver destruição provocada pelas cheias

A presidente da Comissão Europeia viaja para a Eslovénia na quarta-feira para observar a destruição provocada pelas cheias dos últimos dias no país e que obrigaram o governo esloveno a pedir ajuda a Bruxelas.

“A Europa está ao lado de todas as pessoas afetadas pelas cheias devastadoras na Eslovénia e na Áustria. Vamos apoiar-vos neste momento difícil. Vou viajar para a Eslovénia no dia 9 de agosto para ver a destruição provocada pelas cheias e discutir o apoio da União Europeia (UE)”, escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (ex-Twitter).

Europe is by the side of all the people affected by devastating floods in Slovenia and Austria. We will support you in this difficult moment.



I will travel to Slovenia on Wednesday 9 August, to witness on the ground the destruction caused by the floods and discuss EU support.