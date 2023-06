Histórico: pela primeira vez, vemos Marte em tempo real. Agência Espacial Europeia faz primeiro direto do planeta vermelho

A Agência Espacial Europeia (ESA, da sigla em inglês)divulgou, esta sexta-feira, as primeiras imagens em direto de Marte. Durante uma hora, com um delay de cerca de 50 segundos, foram divulgadas novas imagens do planeta vermelho.

A emissão foi feita no YouTube e também no Twitter da Agência Espacial Europeia.

Numa nota previa, a ESA prometia mostrar Marte como nunca tinha sido visto antes. Uma iniciativa para celebrar os 20 anos da missão Mars Express, lançada para captar imagens em três dimensões da superfície de Marte.

“Normalmente, vemos imagens de Marte e sabemos que foram tiradas dias antes. Estou animado para ver Marte como é agora – o mais próximo possível de um ‘agora’ marciano!”, disse James Godfrey, do centro de controle de missão da ESA em Darmstadt, na Alemanha, num comunicado para divulgar a transmissão.

Até agora, os dados de Marte eram obtidos em diferido. As imagens eram armazenadas até haver condições para serem enviadas para a Terra.

