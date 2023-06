Esqueça o turismo espacial. Esta empresa quer fazer do fabrico de medicamentos o próximo grande negócio extraterrestre

Durante anos, o setor privado imaginou um futuro ilustre no espaço – um parque de diversões extraterrestre com turistas a voar de e para hotéis em órbita e uma viagem ocasional a Marte tão acessível como um voo transatlântico.

Mas para que a economia espacial se torne um sector de 1 bilião de dólares até 2040, como sugere um relatório do Citigroup, nem todas os empreendimentos serão tão grandiosos.

Uma startup sediada na Califórnia, a Varda Space Industries, está a apostar que o grande negócio residirá em satélites relativamente despretensiosos que passarão dias ou meses na órbita da Terra a desenvolver discretamente produtos farmacêuticos. Esta investigação, esperam os responsáveis da empresa, poderá conduzir a medicamentos melhores e mais eficazes – e a lucros avultados.

"Não é uma história de interesse humano tão sexy como o turismo quando se trata de comercializar o cosmos", diz Will Bruey, diretor executivo e cofundador da Varda. "Mas a aposta que estamos a fazer na Varda é que o fabrico é, na verdade, a próxima grande indústria a ser comercializada."

A Varda lançou a sua primeira missão de teste na segunda-feira a bordo de um foguete da SpaceX, que descolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, pouco depois das 14h30 locais. A empresa confirmou então num tweet que o seu satélite se separou com sucesso do foguetão.

W-Series 1 Satellite has DEPLOYED!! pic.twitter.com/di13aAR1Je — Varda Space Industries (@VardaSpace) June 12, 2023

A bordo do foguetão, entre um conjunto de outros satélites, estava a primeira criação da empresa: uma cápsula de 90 quilogramas concebida para transportar a investigação farmacêutica para a microgravidade.

Se for bem-sucedida, a Varda espera expandir rapidamente o seu negócio, lançando para órbita voos regulares de satélites cheios de ensaios em nome das empresas farmacêuticas. Eventualmente, a empresa espera que a investigação dê origem a um medicamento que seja uma "mina de ouro", um medicamento que se revele melhor quando fabricado no espaço e que possa render direitos à Varda durante anos.

O cerne desta ideia – o fabrico de produtos farmacêuticos em microgravidade – baseia-se em experiências realizadas na Estação Espacial Internacional (EEI), que é operada por astronautas mas acolhe ensaios de uma série de empresas privadas e instituições de investigação. Grandes empresas farmacêuticas, incluindo a Merck e a Bristol Myers Squibb, enviaram para lá experiências, trabalhando com o Laboratório Nacional da EEI. E parte deste trabalho pode levar a alterações nos medicamentos que as pessoas na Terra tomam atualmente.

Mas a viabilidade do ambicioso plano de negócios da Varda dependerá de inúmeras questões tecnológicas e financeiras.

Como funciona

A visão da Varda é simples: a cápsula da empresa será lançada com um ensaio já a bordo. Uma vez em órbita, a cápsula desprende-se e começa a voar pelo espaço ligada ao chamado autocarro-satélite, uma estrutura que fornecerá a energia, a propulsão e as comunicações necessárias para navegar no vácuo do espaço. (Para as primeiras missões da Varda, o autocarro-satélite será fornecido por outra empresa espacial comercial, a Rocket Lab).

Depois começa o ensaio, levado a cabo por máquinas simples a bordo. O objetivo é criar componentes-chave de produtos farmacêuticos em microgravidade. Neste ambiente sem peso, estas experiências não são afetadas pela gravidade da Terra.

Investigações já demonstraram que os cristais de proteínas cultivados no espaço podem formar estruturas mais perfeitas do que os cultivados na Terra. Estes cristais formados no espaço podem então ser utilizados para criar fármacos que o corpo humano possa absorver mais facilmente – ou fármacos com um melhor desempenho em geral.

Um exemplo importante, resultante da investigação levada a cabo pela Merck na Estação Espacial Internacional, é o ingrediente ativo pembrolizumab, utilizado no medicamento contra o cancro Keytruda. Os cientistas descobriram que a utilização de cristais formados no espaço poderia dar origem a um medicamento mais estável, que poderia ser administrado como uma vacina em vez da demorada injeção intravenosa que é utilizada atualmente. (A Merck usou essa investigação para complementar outros estudos baseados na Terra, mas as descobertas ainda não foram aplicadas a medicamentos no mercado, disse a empresa à CNN).

A primeira missão da Varda centrar-se-á na investigação em torno do ritonavir, um medicamento tradicionalmente utilizado para tratar o VIH, mas mais recentemente incluído no medicamento antiviral Paxlovid para combater a covid-19.

Depois de terminada a experiência da Varda, os engenheiros em terra avaliarão se a cápsula está pronta para regressar. Se derem o "sim" final, o autocarro-satélite empurrará a cápsula de volta para a Terra. A cápsula cairá então na atmosfera terrestre e fará uma aterragem suave de paraquedas, de forma a que os materiais farmacêuticos possam ser recuperados.

Esta missão não será fácil. A Varda terá de provar que a sua robótica pode realizar estas experiências à distância. Na estação espacial, astronautas com olhos atentos e mãos hábeis têm supervisionado este tipo de investigação. Estes robôs terão também de sobreviver às forças de choque do lançamento de um foguetão.

O regresso a casa também será difícil: o regresso à atmosfera terrestre a cerca de 18.000 milhas por hora criará um calor extremo e uma acumulação de plasma. É geralmente considerada a etapa mais perigosa de qualquer viagem ao espaço.

As probabilidades de sucesso nesta primeira tentativa?

"Provavelmente menos de 90%, mas são melhores do que atirar uma moeda ao ar", diz Bruey, diretor executivo da Varda. "E penso que essa será, provavelmente, a resposta mais sincera."

Um protótipo da cápsula enviada pela Varda para o espaço em meados de junho. Foto: cortesia de Delian Asparouhov

O roteiro da Varda

Tendo em conta os padrões da indústria espacial, o caminho da Varda até à plataforma de lançamento tem sido excecionalmente rápido. Fundada há menos de três anos, a Varda passou de uma ideia a uma empresa com mais de 100 milhões de dólares em financiamento inicial e subvenções, uma fábrica de 6.300 metros quadrados e um satélite no espaço. A sua força de trabalho cresceu para quase 100 empregados.

A seu favor, a empresa não teve de conceber qualquer etapa deste processo – do lançamento à aterragem – a partir do zero.

Os foguetões da SpaceX têm lançamentos rotineiros para órbita, e a empresa tornou a reserva de uma viagem ao espaço para um satélite praticamente tão fácil como fretar um jato. Uma carga do tamanho da da Varda – que pesa cerca de 300 quilos no total – custa cerca de 1,8 milhões de euros, segundo o site da SpaceX.

A Varda também tem acordos com a NASA, assinados em agosto, que permitem à empresa tirar partido do conhecimento e até comprar materiais da agência espacial.

Os executivos da empresa afirmam frequentemente que estão sobre os ombros de gigantes – usando tecnologia que foi desenvolvida noutros locais.

"Cada peça do puzzle da Varda já foi feita antes", diz Bruey. "A reentrada já foi feita antes. O fabrico no espaço já foi feito anteriormente [na Estação Espacial Internacional]."

Bruey desempenhou um papel nesse progresso. Passou cerca de seis anos na SpaceX, incluindo o trabalho na cápsula Dragon da empresa, que agora transporta regularmente pessoas e carga de e para órbita.

Delian Asparouhov, cofundador e presidente da Varda, atribui à experiência de Bruey a razão pela qual o abordou para formar esta nova empresa.

Asparouhov é sócio do Founders Fund, o fundo de capital de risco criado pelo cofundador do PayPal e aliado de Elon Musk, Peter Thiel.

"Há quase uma década que ando a pensar nesta ideia de fabrico em microgravidade", diz Asparouhov.

E, em 2020, Asparouhov disse que estava à procura de alguém para se associar a esse negócio. Os foguetões Falcon da SpaceX estavam a ser lançados a um ritmo acelerado. Levar um satélite para o espaço era mais rápido e mais barato do que nunca. (Um relatório recente do Citigroup estima que o preço do lançamento de um satélite é atualmente 30 vezes mais baixo do que na década de 1980).

Isto criou o momento propício para dar o passo em frente nesta nova aventura, diz Asparouhov.

"Entrei em contacto com algumas pessoas que trabalhavam na SpaceX e perguntei-lhes: «Quem é que tem uma grande experiência de liderança, trabalhou na Crew e na Cargo Dragon?» O nome de Bruey estava sempre no topo da lista".

A Varda foi formada pouco depois de os dois se terem conhecido no verão de 2020.

Inicialmente, a visão de Asparouhov era muito mais ampla do que os produtos farmacêuticos. Ele imaginava outros produtos – como fibras óticas e semicondutores – a serem fabricados no espaço, produzindo materiais de melhor qualidade do que os fabricados em terra.

Mas esses planos de negócio passaram para segundo plano – pelo menos por enquanto.

Os produtos farmacêuticos "são os produtos químicos mais valiosos por unidade de massa", diz Bruey. "E também têm um grande mercado na Terra."

Asparouhov acrescenta: "Não vão ver a Varda a fazer mais nada para além de produtos farmacêuticos nos próximos seis ou sete anos, no mínimo."

A fortuna e o futuro

Asparouhov diz que a Varda gastou cerca de 37 milhões de euros em desenvolvimento até à data. E a empresa tem dinheiro suficiente para financiar pelo menos as suas primeiras quatro missões, mesmo que estas falhem.

Bruey e Asparouhov têm esperança de que não seja preciso mais do que isso para descobrir como pôr a tecnologia da Varda a funcionar.

"Penso que se não tivermos uma missão bem-sucedida entre as primeiras quatro, francamente não merecemos continuar a ter uma empresa espacial", diz Bruey.

A empresa tem alguns apoiantes de alto nível. O outro empregador de Asparouhov, o Founders Fund, contribuiu para os 48 milhões de euros que a empresa angariou até agora. E a Força Aérea dos EUA fez um acordo com a empresa no valor de até 55 milhões de euros, esperando que os militares possam aproveitar a investigação da Varda sobre o processo de reentrada. (A Varda não está atualmente a angariar mais fundos, sublinha Asparouhov).

Uma vez alcançado o sucesso, a empresa procurará formas de evoluir. Também irá considerar qual o hardware que pode ser reutilizado de um voo para outro, o que poderá poupar enormes quantidades de dinheiro.

"A materialização definitiva (da visão da Varda) será termos voos frequentes para cima e para baixo", diz Nicholas Cialdella, diretor de veículos da Varda e outro antigo funcionário da SpaceX. "Para o conseguir, uma parte importante será a reutilização. E, portanto, uma das coisas que aprenderemos com este voo de teste é [descobrirmos] quais são os materiais reutilizáveis".

Um dia, a empresa espera que os voos da Varda sejam tão comuns que as suas cápsulas brilhem no céu noturno todas as noites, como estrelas cadentes para aqueles que estão em terra e que as vislumbram.

A partir daí, a Varda poderá mesmo desenvolver uma plataforma de investigação numa estação espacial privada, para onde os próprios investigadores farmacêuticos poderão viajar.

"O grande ponto de inflexão do sucesso será quando colocarmos um ser humano em órbita", diz Bruey, "e ele voltar com mais valor ou gerar mais valor enquanto estiver lá em cima do que custa colocá-lo lá".

Agora que o primeiro veículo de teste está no espaço, a Varda vai estar a observá-lo como um falcão. O primeiro objetivo é estabelecer contacto com o autocarro-satélite, que terá de acionar os seus painéis solares e fornecer energia à cápsula da Varda. Depois, podem começar as experiências.

A cápsula será depois enviada na sua viagem de regresso a casa, provavelmente em meados de julho. A empresa pretende que o veículo aterre num terreno de 80 quilómetros no Campo de Testes e Treino do Utah, a cerca de duas horas de carro de Salt Lake City.

Medicamentos no espaço

Grande parte do trabalho de preparação para a experiência com medicamentos da Varda pode ser feito em terra. Antes do lançamento, os materiais que irão para o espaço são submetidos a uma série de testes.

"Passamos por testes de vibração, testes térmicos, testes de choque, testes de vácuo", diz Jon Barr, diretor de operações da empresa. "A maior parte do trabalho que a empresa realizou nos últimos oito meses foi pegar nesses componentes, redesenhá-los, torná-los robustos e, em seguida, passar por uma série de testes para garantir que eles possam sobreviver tanto no lançamento do veículo como durante a reentrada do mesmo."

Os responsáveis da Varda não quiseram comentar sobre se a empresa tinha assinado oficialmente com algum cliente ou nomear alguma empresa com a qual pudesse estar a trabalhar.

"Estamos concentrados principalmente nas vinte maiores empresas farmacêuticas como clientes", diz Mark Herbert, vice-presidente de desenvolvimento de negócios biofarmacêuticos da empresa, que vem do mundo farmacêutico – não do mundo espacial. "Entre todas essas empresas, estão ativamente a ser trabalhados cerca de 2.000 medicamentos."

Em última análise, as empresas farmacêuticas estão preocupadas em encontrar os melhores e mais eficazes medicamentos, diz Eric Lasker, diretor de desenvolvimento empresarial e relações governamentais da Varda. E o facto de a investigação ser realizada em microgravidade ou na Terra é irrelevante, razão pela qual a Varda precisa de mostrar resultados se quiser atrair interesse.

"No final de contas, as empresas farmacêuticas querem saber se estarmos a ir para o espaço", diz Lasker. "Só lhes interessam os resultados que se podem obter. Por isso, para elas, somos um ingrediente único que podemos acrescentar".

Nesse sentido, a Varda não é uma empresa espacial, por si só. É apenas mais uma plataforma ou ferramenta dentro da indústria de investigação farmacêutica que movimenta mais de 92 mil milhões de euros por ano.

Paul Reichert, um investigador da Merck, diz que reuniu com a empresa na semana passada. Embora a Merck não tenha assinado um contrato com a Varda, Reichert diz que ficou impressionado com o seu plano de negócios, mas quer comprovada ver a tecnologia da empresa antes de a sua empresa considerar a hipótese de embarcar numa experiência.

Atualmente, o acesso à investigação em microgravidade – mesmo na Estação Espacial Internacional – é limitado pelo número reduzido de voos para o espaço. A plataforma da Varda poderia oferecer essa oportunidade a preços mais baixos e com diferenciais mais frequentes se a empresa cumprir as suas promessas, acrescenta Reichert.

"Isso é muito apelativo para mim", afirma.

E essa investigação poderia expandir-se para além dos cristais de proteínas, talvez entrando em novos territórios, como a formação de nanopartículas – utilizadas em vacinas –, diz Reichert.

Olhar para o futuro

O custo médio de investigação e desenvolvimento de cada novo medicamento que entra no mercado é de mil a dois mil milhões de dólares, de acordo com dados do Gabinete de Orçamento do Congresso dos EUA.

O preço exorbitante da investigação de medicamentos é muitas vezes transferido para os consumidores sob a forma de preços exorbitantes, que frequentemente são objeto de manchetes críticas.

Herbert afirma que, a prazo, a realização de investigação na plataforma da Varda não deverá aumentar demasiado o preço da mesma

"À medida que a plataforma se desenvolve e que a indústria espacial amadurece, esperamos que o custo baixe para ficar mais alinhado com os tradicionais estudos de formulação em estado sólido que os nossos clientes fariam atualmente no terreno", afirma.

A Varda também vai procurar medicamentos que estejam numa fase avançada de desenvolvimento, se não estiverem já no mercado. O objetivo é melhorar esses medicamentos, diz Asparouhov, tornando-os mais eficazes.

Asparouhov afirma que os acordos da Varda com as empresas farmacêuticas se basearão no recebimento de direitos no futuro: ae a investigação da Varda produzir um resultado melhor, a empresa poderá então beneficiar de fundos sobre as vendas desse medicamento indefinidamente.

Muito deste plano ainda está por ver: poderá a plataforma da Varda funcionar? Conseguirá sobreviver ao regresso do espaço? Será mais económica do que enviar a mesma investigação para a Estação Espacial Internacional? Será que a grande indústria farmacêutica vai aderir?

Só o tempo o dirá. Mas, entretanto, Bruey e os seus colaboradores estão a avançar, apostando que o futuro do espaço será rico em oportunidades de negócio.

"Vamos ver todo este ecossistema a surgir para criar este terreno fértil para a comercialização do espaço", diz Bruey. "É emocionante poder contribuir para o desenvolvimento desse ambiente."