“Lixo espacial” misterioso levado para local secreto pela Agência Espacial Australiana

Serão destroços de um avião comercial? Ou um motor de um foguetão? Certezas quanto à origem do objeto cilíndrico e enferrujado que deu à costa numa praia australiana ainda não há. No entanto, sabe-se agora que foi levado para um local secreto pela Agência Espacial Australiana e teme-se que possa representar um perigo para a saúde pública, avança o jornal britânico The Guardian.

A Agência Espacial Australiana assumiu a tarefa de identificar o objeto desconhecido que foi descoberto no sábado passado em Green Head, a 250 quilómetros de Perth, na Austrália Ocidental, e acredita que é provável tratar-se de um motor de foguetão, como se pode ler no Twitter oficial da agência, contrariando a teoria de que se tratam de destroços de um avião comercial.

*UPDATE*



We have determined the object is most likely a solid rocket motor casing.

We're continuing the process of identifying the type of rocket & its origin through ongoing engagement with our global counterparts. @WA_Police have coordinated the object's removal & storage. https://t.co/04ZHjLBJ8Y