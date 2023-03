Foram detetadas moléculas orgânicas em amostras recolhidas pela missão japonesa Hayabusa2 no asteroide Ryugu, classificado como próximo da Terra.

"Quando os investigadores analisaram as amostras, recolhidas em dois locais diferentes do asteroide, encontraram uracil, um dos tijolos de construção do ARN, bem como vitamina B3, ou niacina (um cofator chave para o metabolismo em organismos vivos).

O uracil é uma nucleobase, ou um composto contendo azoto. É uma das cinco nucleobases no ADN e ARN, as proteínas e moléculas que contêm informação genética e instruções cruciais para as células dos organismos vivos.

Um estudo que detalha os resultados foi publicado na terça-feira na revista Nature Communications.

Ryugu é um asteróide rico em carbono, em forma de diamante, que tem cerca de 900 metros de largura. Hayabusa2 foi a primeira missão a devolver uma amostra subsuperficial de um asteroide à Terra.

A missão da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial recolheu uma amostra da superfície do asteroide em fevereiro de 2019, depois disparou uma "bala" de cobre contra o asteroide para criar uma cratera de 10 metros de largura. Uma amostra foi recolhida desta cratera em julho de 2019. Depois, Hayabusa2 voou pela Terra e largou a amostra na Austrália em dezembro de 2020.

Em análises anteriores, os investigadores detectaram aminoácidos e outras moléculas nas amostras de Ryugu, enquanto o uracil e a niacina também foram encontrados em meteoritos que aterraram na Terra.

"Os cientistas encontraram anteriormente nucleobases e vitaminas em certos meteoritos ricos em carbono, mas havia sempre a questão da contaminação por exposição ao ambiente da Terra", disse o autor principal do estudo Yasuhiro Oba, professor associado da Universidade de Hokkaido no Japão, numa declaração. "Uma vez que a nave espacial Hayabusa2 recolheu duas amostras directamente do asteroide Ryugu e entregou-as à Terra em cápsulas seladas, a hipótese de contaminação pode ser excluída".

Construir blocos de vida no espaço

Os investigadores descobriram as moléculas quando mergulharam partículas recolhidas em Ryugu em água quente e analisaram os resultados utilizando diferentes métodos de observação, tais como cromatografia líquida e espectrometria de massa.

Os cientistas trabalharam com amostras recolhidas em dois pontos diferentes do asteroide Ryugu. Foto: NASA

Em seguida, a equipa detectou os vestígios de uracil, niacina e outros compostos orgânicos contendo azoto.

"Foram também encontradas outras moléculas biológicas na amostra, incluindo uma selecção de aminoácidos, aminas e ácidos carboxílicos, que são encontrados em proteínas e metabolismo, respectivamente", disse Oba.

Em conjunto, as descobertas das amostras de Ryugu até agora vêm confirmar a crescente evidência de que as primeiras formas de vida tiveram origem no espaço e vieram parar pela primeira vez à Terra há milhares de milhões de anos atrás através de meteoritos.

As moléculas provavelmente formaram-se originalmente através de reacções fotoquímicas no gelo no espaço exterior antes mesmo de o nosso sistema solar existir, disse Oba.

Estudo adicional da composição de asteroides

As concentrações das moléculas nas duas amostras eram diferentes, mas é provável que isso se deva à exposição ao ambiente severo do espaço. É possível que Ryugu já fizesse parte de um corpo celeste maior, como um cometa, antes de ser quebrado em pedaços por colisões com outros objetos espaciais.

"Não há dúvida de que moléculas biologicamente importantes, tais como aminoácidos e nucleobase(s) em asteróides/meteoritos, foram fornecidas à Terra", disse Oba. "Em particular, esperamos que elas tenham desempenhado um papel na evolução pré-biótica nos primeiros anos da Terra."

Também é possível que, à medida que as rochas espaciais colidiam contra outros planetas do nosso sistema solar, elas pudessem estar a transportar alguns dos mesmos compostos que permitiram o desenvolvimento de vida.

"Não posso dizer que a presença de tais ingredientes conduza diretamente ao aparecimento/presença de vida extraterrestre, mas pelo menos os seus componentes como aminoácidos e nucleobases podem estar presentes em todo o espaço", disse Oba.

Agora, os investigadores querem saber quão comuns estas moléculas são nos asteroides. Felizmente, uma amostra de outro asteroide chamado Bennu será entregue à Terra em setembro pela sonda OSIRIS-REx, da NASA.

"A descoberta de uracil nas amostras de Ryugu dá força às actuais teorias sobre a fonte de nucleobases na era primitiva da Terra", disse Oba. "A missão OSIRIS-REx da NASA irá entregar amostras do asteroide Bennu este ano, e um estudo comparativo da composição destes asteroides irá fornecer mais dados para trabalhar sobre estas teorias".