Mãe de uma menina aos 68 anos, após recorrer a uma barriga de aluguer nos EUA, a atriz e apresentadora espanhola Ana Obregón reacendeu o debate sobre o procedimento que foi proibído em Espanha, num momento de pré-campanha eleitoral. A protagonista da conhecida série juvenil "Ana e os Sete" - que inspirou uma produção da TVI com o mesmo nome - perdeu o filho Álex Lequio, 27 anos, devido a um cancro.

O Governo reagiu à notícia, esta quarta-feira, depois da atriz ter sido fotografada a sair de um posto médico, com uma criança, em Miami, na Flórida. A ministra da Igualdade, Irene Montero, considerou a gestação de substituição a troco de dinheiro "uma forma de violência contra as mulheres", que se alimenta da pobreza das grávidas. Também María Jesús Montero, chefe do Tesouro, qualificou a prática como "exploração do corpo da mulher".

Já a posição dos grupos parlamentares divide-se. Enquanto o Cidadãos - Partido da Cidadania anunciou que voltará a discutir a regularização da barriga de aluguer no Congresso dos Deputados - uma proposta levantada e discutida em 2019 - o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), ao qual pertence Pedro Sánchez, tem em vista um reforço das regras, de forma a impedir as deslocações ao estrangeiro para estes serviços, e o posterior registo dos bebés em território espanhol.

A oposição manifestou-se de acordo com a regulamentação da barriga de aluguer, desde que "altruísta e sem mercantilização". Esta quinta-feira, numa visita a Lisboa, o líder do Partido Popular sugeriu que fosse "ordenado" o debate "que está em cima da mesa". Ainda que não seja considerado por Alberto Núñez Feijóo "o principal problema agora em Espanha", o político assume estar ciente de que "a barriga de aluguer é ilegal, mas há espanhóis que o estão a fazer". "Deve ser discutido", defende, servindo-se do exemplo português, onde a barriga de aluguer é legal sob determinadas condições.

Minutos antes da avaliação de Feijóo de Lisboa, a segunda vice-presidente do Executivo, Yolanda Díaz, denunciou a posição do PP e chegou a definir como "erro histórico" de Feijóo que a formação se dispusesse a regulamentar a maternidade de substituição enquanto houvesse nenhuma venda. "Parece-me muito grave que o Partido Popular esteja cometendo um erro ao se colocar no terreno da violação dos direitos dos mais necessitados", disse Díaz em sua entrada no Congresso, em linha com o que foi declarado nesta quarta-feira tanto por a Ministra da Igualdade, Irene Montero, bem como a do Tesouro, María Jesús Montero. "Em Espanha o regulamento é muito claro, o que o regulamento garante é o facto de as mulheres não se tornarem meios mas serem um fim em si mesmas e não um meio para o fim de outras pessoas tornando-se entidades mulheres grávidas", disse o Ministro da Science, Diana Morant, que afirmou que o Governo não está disposto a negociar nesta matéria: "Não há debate".

CIDADÃOS RECUPERAM SUA LEI DE 2019 Enquanto o PP tenta adiar o debate sobre o assunto, outros partidos o levam para o centro das notícias. Ciudadanos aproveitou a oportunidade para reativar sua lei para regular a barriga de aluguel e a apresentou novamente nesta quinta-feira às portas do Congresso. “Há partidos que já souberam da barriga de aluguel neste caso”, denunciou a líder parlamentar dos Liberais, Inés Arrimadas, na direção do PP, que ela acusou de “olhar para o outro lado” e não dar uma resposta concreta resposta a esta realidade pela qual passam todos os anos milhares de famílias espanholas.

Ciudadanos é uma parte experiente nesta matéria. Esta proposição já foi apresentada em 2017 e 2019. Neste caso, a lei registada esta quinta-feira é idêntica quanto ao conteúdo da última versão, apesar de ter sido revista a nível técnico, conforme explica o partido. De qualquer forma, a norma, que pede para limitar o exercício da barriga de aluguel entre 25 e 45 anos, não impediria o caso de Ana Obregón, que aos 68 anos viajou a Miami para realizar o procedimento e, posteriormente, registrá-la filha registrada. Os liberais, de todo modo, exigem que a barriga de aluguel seja feita de forma "altruísta e garantida", e cobram contra a mudança de posição do PP em menos de 24 horas: "Eles dão um passo para frente e dois para trás", definiu o presidente do Ciudadanos, Patrícia Guasp, presente no registro da norma na Câmara dos Deputados.

A reforma da lei do aborto, que entrou em vigor em 1º de março, menciona especificamente a barriga de aluguel como forma de violência contra a mulher. "Estas práticas, embora já sejam ilegais na Espanha, onde a Lei 14/2006, de 26 de maio, sobre técnicas de reprodução humana assistida, considera nulo o contrato pelo qual se convenciona a gravidez e expressa que a filiação será determinada por parto, continuem ocorrendo, sob a proteção de normativa internacional diversa, tendo em vista que esta prática deve ser reconhecida legalmente como forma grave de violência reprodutiva, e medidas tomadas no campo da prevenção e repressão”, diz a norma . O porta-voz do PP no Congresso, Cuca Gamarra, tem evitado se posicionar quando questionado sobre o assunto. “É um aspecto complexo que merece debates profundos e serenos, pois afeta muitas questões morais, éticas, religiosas, com muitas opiniões por parte da sociedade espanhola”, além de envolver crianças, “que têm direitos que devem ser garantidos, " ele declarou. Edmundo Bal, vice-porta-voz parlamentar de Ciudadanos, voltou a instar o Governo a regulamentar a prática com o argumento de dar "segurança jurídica" aos "direitos dos menores". “No sistema que o Ciudadanos defende, não se aluga útero, é uma barriga de aluguel que se propõe de forma altruísta, que não é por um preço”, afirmou. Vox corrigiu seu porta-voz parlamentar, Iván Espinosa de los Monteros, que inicialmente havia declarado que seu partido não havia se posicionado sobre o assunto, e rejeitou a barriga de aluguel por meio de um comunicado. Posição que já mantinha em 2020, quando lamentou que em pleno século XXI o corpo da mulher estivesse a ser “comercializado” e a “considerar os filhos como objeto de comércio”. O porta-voz da IU no Congresso, Enrique Santiago, e do Más Madrid na Prefeitura da capital, Rita Maestre, também se manifestaram contra a prática. “Somos contra a barriga de aluguel, somos contra a mercantilização da gravidez, a venda e compra da gravidez e o uso do corpo da mulher”, disse o primeiro. “Parir não é comprar um bebê e fingir que está no pós-parto. Ser mãe e pai não é um direito, é um desejo. Nenhuma mulher pode ser explorada para alguém comprar um ser humano. A polêmica de Ana Obregón nos lembra da injustiça da barriga de aluguel", escreveu Maestre no Twitter.