"Alerta seca. Campo de golfe fechado por justiça climática". Ativistas tapam buracos em campos de golfe espanhóis em protesto contra quantidade de água usada

"Vamos ter de nos habituar a viver com menos água". O alerta do ministro do Ambiente aos portugueses (e um aviso aos campos de golfe)

"Alerta seca. Campo de golfe fechado por justiça climática". Esta era a mensagem que acompanhava um protesto em que ativistas taparam com terra os buracos de 10 campos de golfe na vizinha Espanha. A ação foi levada a cabo pelo grupo Extinction Rebellion como forma de protesto contra a quantidade de água utilizada para a prática do desporto, numa altura em que o país enfrenta uma situação de seca extrema.

“Não podemos permitir que este tipo de lazer elitista continue a ser praticado”, defendeu o grupo de ativistas, num comunicado publicado através do Twitter. A ação, que teve como objetivo “denunciar o desperdício de água pelo golfe”, foi reivindicada este domingo através das redes sociais e visou campos de golfe em Madrid, Barcelona, Valência, País Basco, Navarra e Ibiza.

🔥Saboteamos 10 campos de golf en todo el territorio español



🔊Actuamos en diez campos de golf en seis provincias españolas, con el objetivo de denunciar el despilfarro de agua que supone el golf en medio de una de las peores sequías de la historia... (1/4) pic.twitter.com/4FvK3HA3JV — Extinction Rebellion Spain (@esXrebellion) July 2, 2023

O protesto do grupo Extinction Rebellion acontece numa altura em que Espanha “está a secar e o mundo rural está a sofrer perdas na ordem dos milhões”, garantem os ativistas, que acrescentam: “Os ricos e as suas atividades de lazer que consomem recursos essenciais são um luxo que não podemos permitir”. De acordo com o grupo, os campos de golfe utilizam mais água do que as cidades de Madrid e Barcelona, sendo que cada buraco necessita de mais de 100 mil litros de água por dia.

Espanha está em estado de seca desde janeiro de 2022. Abril deste ano foi o mês mais quente e seco de que há registo e a seca agravou-se, levando o Estado a tomar medidas para ajudar agricultores e criadores de gado, bem como consumidores.