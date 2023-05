Espanha: Ciudadanos não vai concorrer nas eleições de julho

PP reivindica vitória e diz que há "novo ciclo político" em Espanha. Mas vai precisar do Vox para governar

O partido liberal espanhol Ciudadanos (Cidadãos) anunciou esta terça-feira que não irá concorrer nas próximas eleições gerais de 23 julho nem apoiar qualquer outro partido após os fracos resultados nas eleições locais de domingo.

A decisão foi tomada pela Comissão Nacional do partido depois de um intenso debate e foi anunciada em conferência de imprensa pelo secretário-geral, Adrián Vázquez.

O Ciudadanos obteve 1,7 milhões de votos e 10 lugares no parlamento, em 2019, mas desde então entrou em colapso eleitoral, com muitos dos seus eleitores a transferem o seu apoio para o conservador Partido do Povo.