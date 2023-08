"Perdi a cabeça, fiz asneira": Homem detido por filmar debaixo de saia de menor em autocarro

A Polícia Nacional de Espanha deteve um homem suspeito de filmar uma rapariga menor de idade por baixo da saia durante uma viagem de autocarro.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela polícia no domingo e citado pela ABC, o incidente ocorreu na quarta-feira, quando a adolescente fazia o percurso de uma cidade de Maiorca para Palma, em Espanha, com alguns amigos.

O homem, de nacionalidade espanhola, entrou no autocarro com uma atitude estranha em relação ao grupo de menores, tentando aproximar-se deles e mudando de lugar várias vezes, até que, a certa altura, apontou o telemóvel para a vítima.

Os adolescentes decidiram trocar de lugar na tentativa de escapar da situação incómoda, porém, o indivíduo mudou-se para uma fila próxima e voltou a utilizar o telemóvel para os filmar. O homem olhou para a menor de forma intimidatória e com a intenção de estabelecer contacto físico, até que focou o telemóvel nas suas pernas e partes íntimas.

Perante o sucedido, quando o autocarro chegou à estação Intermodal de Palma, os menores pediram ajuda aos seguranças, que alertaram as autoridades nacionais, explicando que tinham detido um homem por filmar uma rapariga por baixo da saia.

Os polícias deslocaram-se ao local e identificaram o suspeito que admitiu ter filmado a menor.

"Perdi a cabeça, fiz asneira", disse.

O homem acabou detido como presumível autor de um crime contra a privacidade.