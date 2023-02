O Governo espanhol acordou com os sindicatos subir o salário mínimo 8%, para 1.080 euros por mês (a 14 meses). O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, de acordo com o El País (acesso livre, conteúdo em espanhol), sendo que esta medida vai abranger quase dois milhões de trabalhadores em Espanha.

O acordo foi fechado após duas reuniões realizadas esta terça-feira entre representantes do Ministério do Trabalho espanhol e dos sindicatos. Isto apesar da rejeição das associações patronais espanholas, que não compareceram na primeira reunião, que era de caráter técnico. “Não é aceitável que numa das decisões mais importantes em matéria laboral que vai ser tomada em 2023, os empregadores não estejam à mesa. Lamentamos e queremos que reflitam”, salientou o secretário de Estado do Emprego e Economia Social, Joaquín Pérez Rey, antes da reunião.

Esta subida do salário mínimo surge numa altura em que a inflação no país voltou a acelerar em janeiro, para 5,8%, depois de cinco meses a recuar. O Governo esperou para conhecer estes dados antes de avançar nas negociações com os parceiros sociais.

Além disso, com esta medida o Executivo de Pedro Sanchéz fica também mais próximo do compromisso de elevar o salário mínimo nacional para atingir 60% do salário médio espanhol.