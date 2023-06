Seca em Espanha obriga flamingos de Fuente de Piedra a encontrar novo lar

As zonas húmidas de Fuente de Piedra foram declaradas reserva natural em 1984. Desde então, a lagoa chega a abrigar mais de 200.000 crias de flamingo, de acordo com o Escritório de Agricultura, Pecuária, Pesca e Sustentabilidade da Andaluzia.

Em meados de maio deste ano, a Espanha tinha chovido menos 28% do que o previsto, segundo as autoridades. O país registou a primavera mais quente desde 1961, sendo provável que as temperaturas se mantenham elevadas durante o verão.

Mas este sábado, apenas algumas dúzias de aves adultas foram vistas. Tal como em Portugal, Espanha vive uma seca prolongada, que é quase extrema em alguma regiões. A seca acabou por secar a lagoa de água salgada e forçou a maioria das aves migratórias a procurarem outro local para chocarem os seus ovos.

"É uma pena por causa do turismo, as pessoas vêm aqui passar o dia. Normalmente a lagoa está cheia de flamingos. Há também muitos outros pássaros. Parece que a mudança climática está a causar isto", disse Alberto González Sánchez, morador local, à Reuters.

Por norma, a lagoa fica sem água todos os verões, mas durante as estações mais chuvosas reabastece. Algo que não aconteceu este ano. “Não é normal estar tão seco nesta época do ano”, diz Eduardo Baca, trabalhador na reserva natural há dois anos, ao EL País.