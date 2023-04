Dois homens morreram e outras 10 pessoas ficaram feridas, seis delas com gravidade, num incêndio ocorrido na noite de sexta-feira num restaurante em Madris, Espanha.

Fontes policiais informaram que o incêndio aconteceu na sala de jantar do próprio restaurante, por volta das 23:00, no restaurante italiano Burro Canaglia Bar & Resto. Segundo uma das testemunhas contou ao El Pais, “um dos empregados ia dar o toque final num prato com um maçarico de flambeur, estava com o prato numa mão e o maçarico na outra, passou perto de uma coluna com plantas artificiais e em questão de segundos tudo começou a arder”. Nas imagens do site do estabelecimento e nas redes sociais, há fotografias uma pizza com fogo, que é uma das especialidades da casa. Há também vídeos em que se vê como a pizza picante, chamada "Inferno Carnívora" chega à mesa em chamas.

A porta-voz das Emergências de Madrid explicou que o incêndio começou "perto da entrada" do estabelecimento, "o que dificultou a retirada dos clientes", e que as chamas se espalharam "a toda a velocidade pelas paredes e pelo teto", devido à decoração com plantas de plástico. Uma das vítimas mortais era funcionário do restaurante, o outro era um cliente.

#Incendio en restaurante de la Plaza Manuel Becerra. @BomberosMad rescatan a varias personas, clientes y trabajadores, y extinguen el incendio. @SAMUR_PC atiende a 10 personas y confirma el fallecimiento de dos de ellas.

Ampliaremos información pic.twitter.com/1XjfRjkihK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 21, 2023