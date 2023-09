Ethan, de dez anos, passou a noite agarrado a uma árvore e sobreviveu. Inundações fazem três mortos em Espanha

As fortes chuvas que atingiram Espanha nos últimos dias já provocaram três mortos em Toledo, três desaparecidos (em Madrid e Toledo), numerosos resgates de pessoas em casas e automóveis, cidades isoladas e inundadas e múltiplos danos materiais.

Segundo noticia o El Pais, o número de emergência da Comunidade de Madrid recebeu um total de 2.157 ocorrências desde as 14:00 de domingo até às 17:00 desta segunda-feira e os bombeiros tiveram que responder a 1.390 ocorrências.

Ethan, um menino de dez anos, foi resgatado depois de ter passado a noite empoleirado numa árvore, agarrado a um galho, para não ser arrastado pela corrente do rio Alberche. Finalmente, ao amanhecer, apareceu Eduardo Cañadas, 40 anos, morador da cidade madrilena de Aldea del Fresno. “Obrigado, obrigado, obrigado”, foi tudo o que o menino conseguiu dizer, em estado de choque, com o rosto coberto de lama e o corpo cheio de hematomas.

Ethan viajava com a família de carro. No meio da tempestade, no domingo, por volta da meia-noite, os seus pais decidiram regressar a Alcorcón, preocupados com a enchente dos três rios que circundam Aldea del Fresno, localidade do sudoeste da Comunidade de Madrid, onde têm uma casa de férias. Ethan viajava no banco de trás com a sua irmã de 14 anos. Mas, à saída da cidade, na ponte sobre o Arroyo Grande, o carro foi arrastado pela corrente do Alberche. Os vizinhos copntaram que o pequeno rio na bacia do Tejo “parecia o Mississippi”. Os elementos da família tiveram de sair do carro e Ethan agarrou-se a um freixo com cerca de sete metros de altura. A mãe e a irmã foram localizadas com vida logo após o acidente, mas pai e filho estavam desaparecidos. Moradores, polícias locais e Guarda Civil trabalharam durante toda a noite nas buscas até que, pelas 7.00 da manhã, ouviram a voz de uma criança.

As Ilhas Baleares, Castela e Leão, Castela-La Mancha, Catalunha, Comunidade de Madrid, País Basco e La Rioja permaneceram esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à chuva, ventos fortes e mar agitado. A Câmara Municipal de Toledo solicitará a declaração de catástrofe na região.