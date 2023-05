Dois mortos em explosão em plena rua no norte de Espanha

Duas pessoas morreram, esta terça-feira, numa explosão na cidade de Orio, na província de Gipuzkoa, no norte de Espanha, avança a agência EFE que cita a Ertzaintza, polícia autónoma do País Basco.

As equipas de emergência estão a trabalhar no local.

O Diário Vasco avança que a polícia está a investigar o caso como violência doméstica e que as vítimas são um homem e uma mulher. A explosão terá acontecido num banco da rua Arrantzale, junto a um parque da zona.

A informação foi depois confirmada pelo presidente do Governo Basco, Íñigo Urkullu, durante um ato eleitoral em Basauri, onde revelou que se tratou de "um caso de violência masculina".

"Vimos a esta reunião com pesar, com tristeza pelo trágico acontecimento que teve lugar esta tarde na cidade de Orio, com duas pessoas mortas em resultado de uma explosão alegadamente causada por violência masculina. Manifestamos a nossa solidariedade para com as famílias e os familiares dos falecidos. Peço que, em nome de todos nós, guardemos um minuto de silêncio", afirmou Urkullu citado pela Cadena Ser.

Por sua vez, o jornal Noticias de Gipuzkoa adianta que as vítimas tinham acabado a relação há pouco tempo e que a explosão foi causada por um artefacto que uma das vítimas levava consigo.