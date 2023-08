Ela não gostou nada, a Internet também não: como um beijo repentino se tornou polémica na seleção feminina espanhola (mas não é a única)

Momento de euforia e celebração. Nos festejos do título do mundial de futebol feminino, o protagonista acabou por ser outro: um beijo repentino entre o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol e a jogadora Jenni Hermoso.

O momento incendiou depois as redes sociais, onde muitos questionam sobre a atitude de Luis Rubiales pouco antes da entrega do troféu. A Internet critica o beijo, assumindo-o como uma atitude machista. Não só pelo beijo, mas também pelos toques noutras jogadores, considerados excessivos – e que não teriam lugar caso as atletas fossem homens.

Lo del presidente de la Federación de España Luis Rubiales en la final del Mundial es IMPRESENTABLE!!.



Le plantó un beso en la boca a Jenni Hermoso y tocó excesivamente a las jugadoras. pic.twitter.com/xXq9JPf73T — 🏳️‍🌈Claudya Carolina🏳️‍🌈 (@ClaudyaCarolina) August 20, 2023

O momento não ficou sem resposta da jogadora. Jenni Hermoso acabou por comentá-lo, entre risos, num vídeo: "Eh, não gostei nada, eh". Fica a dúvida se o terá levado a mal.

Jenni Hermoso ha hablado del beso de Luis Rubiales tras ganar el mundial con España.



Luis Rubiales debe de estar devastado en estos momentos.pic.twitter.com/wAa52ojTKo — Sergio García (@zSergiioG) August 20, 2023

Mas esta não é a única polémica que a vitória da seleção espanhola, que venceu Inglaterra por 1-0, no Mundial da Austrália e Nova Zelândia, está a gerar.

A conta oficial da seleção feminina espanhola partilhou uma fotografia que também está a incendiar as redes sociais. Nela mostra-se uma fotografia do selecionador Jorge Vilda a beijar o troféu, com a legenda "Vilda In".

Estão a surgir diferentes interpretações, geralmente antagónicas. As mais favoráveis ao técnico interpretam o gesto como um sinal de triunfo perante as dificuldades sentidas nos últimos tempos.

Outros acusam de estar a fazer um branqueamento dos meses de desacordo e controvérsia sobre a coesão da equipa, com a sua continuidade à frente do plantel a ser discutida.

☝️ 𝗩𝗜𝗟𝗗𝗔 𝗜𝗡. pic.twitter.com/qmOJbNhAID — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 20, 2023

Certo é que quando o nome do treinador se ouviu no estádio da derradeira partida, foi apupado. Depois da vitória, não poupou nos elogios às atletas: "Estas jogadoras são eternas", "creio que ganhou a melhor seleção de todas".