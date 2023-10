Autarquia de Murcia afasta funcionários envolvidos no licenciamento das discotecas onde morreram 13 pessoas

Sobe para 13 o número de mortos no incêndio numa discoteca em Espanha

O autarca de Murcia deu ordem para que os funcionários que intervieram no caso do encerramento da discoteca Teatre se afastem do executivo.

A ordem de José Ballesta foi confirmada em comunicado da autarquia, no mais recente desenvolvimento do incêndio que matou 13 pessoas em três discotecas da cidade espanhola, sendo que duas delas, incluindo a Teatre, funcionavam sem licença desde 2022.

El Ayuntamiento aparta cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de Teatre Murcia S.L. en el año 2022.https://t.co/4JuNgazEoI pic.twitter.com/DBSgVQF53j — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) October 4, 2023

José Ballesta instaurou um processo com o fim de esclarecer “tudo o que aconteceu” com o procedimento administrativo que ordenou o encerramento de dois dos espaços. Uma decisão tomada em janeiro de 2022, mas que ficou até ao dia do incêndio sem ser cumprida.

A medida cautelar estabelece medidas enquanto corre uma investigação paralela por parte da justiça espanhola. O objetivo é “determinar com exatidão os antecedentes, dados e circunstâncias do processo administrativo”.

Trata-se de um processo de caráter prioritário e urgente, disponibilizando-se a autarquia a conceder todos os dados necessários para ajudar.

Também esta quarta-feira ficou concluída a identificação de todas as vítimas mortais. Fontes da agência EFE indicaram que seis dos cadáveres foram identificados através dos registos dentários, enquanto outras pessoas foram identificadas através de amostras de ADN facultadas pelos familiares.

A polícia continua também a recolher indícios nas discotecas, interrogando várias pessoas que possam saber algo sobre o que provocou a tragédia.