Espanha concerta com Bruxelas manter autoestradas sem portagens em 2024

As autoestradas em Espanha vão manter-se gratuitas em 2024. De acordo com o jornal El País, a Comissão Europeia admitiu uma proposta do Governo espanhol de retirar do Plano de Recuperação a ideia de introduzir o pagamento de portagens já em 2024 em autoestradas até agora gratuitas.

O jornal adianta que o Executivo comunitário passou vários meses a avaliar a medida até tomar esta decisão. Não é uma questão pacífica, já que a medida está ligada ao pagamento da sexta parcela dos fundos europeus prometidos, em troca do cumprimento de reformas do Plano de Recuperação, pelo qual Espanha receberia 8.000 milhões de euros.

O compromisso de impor portagens em vias até agora gratuitas constava do Plano de Recuperação, segundo o qual o país vizinho se comprometia a criar “um mecanismo de pagamento pelo uso de estradas estatais, que começará a funcionar a partir de 2024, de acordo com o princípio utilizador pagador”, como constava do documento original enviado a Bruxelas em 2021.

A proposta foi muito contestada, sobretudo na última campanha eleitoral para as eleições gerais de 23 de julho.