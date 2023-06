Resgatadas mais de 120 pessoas de duas embarcações ao largo da Grande Canária

O Salvamento Marítimo resgatou e desembarcou na manhã desta quarta-feira na Grande Canária, Espanha, 122 pessoas de origem subsaariana, que estavam em dois barcos insufláveis que partiram na terça-feira do Cabo Bojador, na costa norte do Sahara Ocidental.

Tripulantes do Guardamar Caliope e do Helimer participaram na operação que salvou a vida às 122 pessoas quando se encontravam nas embarcações a 132 quilómetros a leste de Arguineguín, sudoeste da Grande Canária, segundo as autoridades locais

No primeiro barco estavam 55 homens, quatro mulheres e dois menores e no segundo bote 53 homens, seis mulheres e dois menores.

Durante la noche @salvamentogob trasladó a 54 migrantes al muelle de Gran Tarajal #Fuerteventura y 120 al puerto de Arguineguín #GranCanaria, tras ser localizados en tres embarcaciones neumáticas.



➡️Tres de estas personas precisaron traslado a un centro sanitario pic.twitter.com/1DLOLt0Pn4 — 1-1-2 Canarias (@112canarias) June 14, 2023

O Resgate Marítimo recebeu já esta madrugada um novo aviso para uma outra embarcação composta aparentemente por 49 pessoas, aguardando a sua posição exata para acionar um dispositivo de busca e salvamento.