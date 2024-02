Queda de árvore perto de montanha-russa faz pelo menos 14 feridos em Espanha

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, na sequência da queda de uma árvore perto de uma montanha-russa no parque de diversões PortAventura, em Tarragona, no nordeste de Espanha.

"Este domingo de manhã, devido a um episódio de ventos fortes, registou-se um um incidente causado pela queda de uma árvore perto da montanha-russa Tomahawk", adianta aquele parque de diversões, num comunicado oficial, divulgado nas redes sociais.

"Alguns dos ramos atingiram os visitantes que se encontravam na montanha-russa", acrescenta-se no comunicado. De acordo com os serviços de emergência catalães, 14 pessoas foram assistidas no local. Entre os feridos, há dois menores, que ficaram apenas com ferimentos ligeiros.

Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para o Hospital de Bellvitge (Barcelona) e o Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Outras três feridos ligeiros foram transferidos para centros médicos próximos do local.

O parque de diversões desresponsabiliza-se pelo sucedido, explicando que o incidente não está relacionado com "a operação e manutenção" da infraestrutura.

No mesmo comunicado, o PortAventura diz estar a acompanhar "a evolução do estado" de todos os feridos e manifesta-se "totalmente disponível para oferecer a ajuda necessária neste momento e total apoios às famílias" afetadas.

A montanha-russa Tomahawk é descrita pelo site do PortAventura como uma "montanha-russa para crianças com subidas e descidas frenéticas".