A prova de domingo passado da 11.ª edição do programa "MasterChef" espanhol causou intoxicações alimentares a 44 pessoas. O episódio foi gravado no oceanário de Valência, Oceanografic, para comemorar o seu 20.º aniversário.

Os concorrentes prepararam diversos pratos inspirados no mar para os 120 funcionários do Oceanogràfic. A prova chamava-se "Viagem à India com clóchina valenciana". Clóchina é uma espécie de pequeno mexilhão da região e o ingrediente principal do menu de fusão das cozinhas mediterrânea e indiana era o marisco. O menu era composto por uma mariscada à valenciana (com ostras, ameijoas e pesto à base de algas), um suquet thai de robalo e tarte de queijo japonesa com algas.

A produtora do programa, Shine Iberia, partilhou na segunda-feira um comunicado em que lamentava o sucedido: "o MasterChef lamenta muito a indisposição que alguns funcionários manifestaram", acrescentando que se tratou "um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha".

Segunda-feira de manhã, a funcionária do oceanário Irene Jaspe escreveu no Twitter que "mais de 70 pessoas ficaram intoxicadas". As autoridades sanitárias foram notificadas e delimitaram o número de afetados a uma centena de funcionários e convidados, o Ministério da Saúde confirmou 44 casos, segundo fontes do El País.

O Oceanogràfic é o maior oceanário da Europa, situa-se no complexo da Cidade das Artes e das Ciências de Valência, Espanha. Os utilizadores do Tripadvisor classificaram-no como segundo melhor do mundo, ultrapassado apenas pelo Oceanário de Lisboa.