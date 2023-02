Alguma vez adormeceu e de repente sentiu que estava a cair, fazendo com que acordasse de repente? Algumas pessoas dizem assustarem-se com um barulho estridente ou uma luz ofuscante vinda de dentro da sua cabeça, enquanto outras descrevem os seus músculos a contraírem-se involuntariamente devido a um súbito choque eléctrico.

"O sono começa normalmente com um forte empurrão que move a maior parte do corpo, com os braços e pernas mais susceptíveis de serem afetados. Isto pode sacudi-lo antes de ter a oportunidade de adormecer", explica o especialista em sono Raj Dasgupta, professor associado de medicina clínica na Keck School of Medicine da Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos.

Chris Breitigan, um produtor de podcasts de 29 anos de Huron, Ohio, diz que às vezes é despertado por uma experiência bastante fantasmagórica.

"Estou prestes a adormecer e é como se alguém me fizesse cócegas", conta. "Começa nas minhas costas e desce pelas pernas. Assusto-me e sinto uma espécie de contração no meu corpo."

A experiência pode ser acompanhada por um batimento cardíaco acelerado, respiração mais rápida, suor ou um sonho vívido ou alucinação, de acordo com os cientistas.

Os espasmos musculares durante o sono são ocorrências que podem afetar homens e mulheres em qualquer idade e que, por norma, não são motivo de preocupação, assegura Dasgupta.

"Estima-se que cerca de 70% da população sente quando o sono começa", diz. "Do ponto de vista médico, os espasmos musculares durante o sono são classificados como um tipo de mioclonia [contração violenta e involuntária de um músculo ou de um grupo muscular]. Um exemplo clássico de mioclonia são os soluços."

Ninguém sabe exatamente por que razão o corpo contrai ao adormecer, mas os especialistas acreditam que a ingestão excessiva de cafeína e o stress físico ou emocional podem aumentar a sua frequência.

"Também podem ser provocados por fadiga ou privação de sono", indica Dasgupta. "No entanto, a maioria dos espasmos ocorre geralmente de forma aleatória em pessoas saudáveis."

O sono de Breitigan costuma alterar-se quando sai com amigos nas noites de terça-feira.

"Eu não bebo muito", afirma. "Mas às terças-feiras, saio com amigos e acompanhamos a comida com algumas bebidas. Por isso, para mim, parece ser desencadeado pelo álcool porque não bebo regularmente."

Quando se deve preocupar

Não existe tratamento específico para este fenómeno, diz Dasgupta, e geralmente é inofensivo. No entanto, está na altura de consultar um médico se tiver algum dos seguintes sintomas: vários espasmos musculares durante o dia, lesão provocada por espasmos, morder a língua ou boca enquanto dorme, ou fazer chichi na cama.

"Às vezes os espasmos podem ser confundidos com convulsões. Embora possam parecer semelhantes, têm algumas diferenças importantes: as convulsões são ocorrências graves que podem resultar de uma condição subjacente. Os espasmos, por outro lado, são fenómenos normais não relacionados com quaisquer condições ou preocupações de saúde", explica. "São sobretudo irritantes, especialmente se impedem que adormeça."

No entanto, algumas pessoas desenvolvem uma fixação nestes abanões durante o sono, provocando um aumento da ansiedade na experiência considerada perturbadora, observa.

"Este aumento da ansiedade e fadiga aumenta a probabilidade de sentir estes empurrões, resultando num ciclo vicioso de insónias e privação do sono", aponta Dasgupta.

Experimente fazer algumas alterações

Para quem se incomoda com estas situações, Dasgupta sugere:

Reduza a ingestão de cafeína: beber menos café durante o dia pode ajudar a melhorar a qualidade do seu sono, especialmente se evitar a cafeína ao final da tarde e à noite;

Evite ou reduza o consumo de álcool perto da hora de dormir: o mesmo se aplica ao álcool. O álcool pode causar-lhe sonolência, mas quando o corpo terminar de fazer a sua metabolização, acordará, normalmente, a meio da noite. Isso irá aumentar o seu cansaço, tornando-o mais vulnerável a espasmos;

Experimente meditação e mindfulness antes de dormir: relaxar o corpo pode facilitar a transição para o sono, tornando os seus músculos menos suscetíveis a contrairem-se. Além disso, uma das melhores formas para ajudar a adormecer é concentrar-se na respiração. A maioria dos exercícios de respiração para dormir geralmente envolvem respirações lentas e profundas;

Mantenha uma rotina de sono: o melhor sono requer uma hora definida para dormir - mesmo aos fins de semana e feriados. Também ajuda se evitar ecrãs na hora de dormir. A luz forte de uma televisão, computador ou smartphone pode afetar os seus padrões de sono e despertá-lo quando deveria estar a ficar com sono. Dormir é algo que sempre fez na sua vida, mas quanto mais velho for mais difícil poderá ser adormecer, por isso pratique uma boa rotina de sono.