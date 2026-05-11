Espiões detêm um sueco e um turco que estavam a ajudar a Rússia com "produtos avançados de engenharia" - TVI

Espiões detêm um sueco e um turco que estavam a ajudar a Rússia com "produtos avançados de engenharia"

  • Há 28 min
Drone

“A indústria de guerra russa depende de tecnologia para continuar a sua guerra de agressão na Ucrânia”

A informação é avançada pelos serviços secretos suecos, citados pela Reuters: duas pessoas foram detidas na Suécia por suspeitas de ajudar a Rússia a obter produtos avançados de engenharia. Estes produtos, segundo as autoridades suecas, podem usados na guerra do Kremlin contra a Ucrânia.

Os agentes suspeitam que este equipamento tecnológico avançado já chegou à Rússia - em violação das sanções da União Europeia. São informações dadas por Christoffer Wedelin, vice-chefe de Operações do serviço de segurança sueco.

“A indústria de guerra russa depende de tecnologia, incluindo da Suécia, para continuar a sua guerra de agressão na Ucrânia”, afirma Wedelin, citado pela Reuters.

Os suspeitos em causa foram identificados como um cidadão sueco e um cidadão turco, ambos homens. Um deles ficou formalmente detido na sexta-feira, após decisão de um tribunal de Estocolmo, enquanto o outro é esperado esta segunda-feira em tribunal.

Os serviços secretos suecos realizaram buscas em vários locais em Estocolmo, bem como no sul e no oeste do país.

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